#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Оқиғалар

Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылды

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 14:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақтөбе облысындағы жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу үшін үкіметтік комиссия құрылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 23 қазан күні Қазақстан үкіметінің баспасөз қызметі хабарлады.

Премьер-министр Олжас Бектеновтің тапсырмасымен Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Бөгетсай ауылының шетінде болған жол-көлік оқиғасының себептерін тергеу жөнінде үкіметтік комиссия құрылды. Премьер-министр Комиссияға жұмысын дереу бастауды, жол апатының себептерін жан-жақты тексеруді, қаза болғандар мен зардап шеккендердің отбасыларына бірінші кезектегі көмек көрсету шараларын қабылдауды тапсырды.

Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев басшылық ететін Комиссия құрамында Ішкі істер, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, Денсаулық сақтау және Көлік министрліктерінің жетекшілері, Ақтөбе облысы әкімдігінің басшылығы бар.

2025 жылғы 23 қазанда Ақтөбе облысы, Белқопа ауылына жақын Самара – Шымкент автожолында ірі жол-көлік оқиғасы орын алды. Апат салдарынан 12 адам қаза тауып, 5 адам зардап шегіп, медициналық мекемеге жеткізілді.

Полицияның алдын ала мәліметтері бойынша, жүк көлігі қарсы бағытқа шығып, ГАЗель жолаушылар көлігімен соқтығысқан.

Оқиғаны тергеу үшін Қазақстанның Ішкі істер министрлігі арнайы топ жіберді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты: облыс әкімі аман қалғандармен кездесті
20:11, Бүгін
Ақтөбе облысындағы жантүршігерлік жол апаты: облыс әкімі аман қалғандармен кездесті
"Жомарт" кенішіндегі апаттың себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды
12:53, 20 ақпан 2025
"Жомарт" кенішіндегі апаттың себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды
Алматыдағы өрттің шығу себебін тексеруге үкіметтік комиссия құрылды
10:52, 30 қараша 2023
Алматыдағы өрттің шығу себебін тексеруге үкіметтік комиссия құрылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: