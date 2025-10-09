#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Вьетнамдағы найзағай мен нөсер жауыннан кейінгі тасқын бірнеше адамның өмірін жалмады

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 12:24 Фото: pixabay
"Матмо" тайфунынан кейін пайда болған күшті дауылдар Вьетнамның солтүстігінде су тасқынын тудырды. Тайфун ел аумағына тікелей соқпағанымен, арты толассыз жаңбырмен жалғасып, өзендер арнасынан асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Stuff басылымының мәліметінше, тасқын су көшелер мен үйлерді шайып, жергілікті халыққа үлкен қауіп төндірді. Бұл аймақ қыркүйек айынан бері төрт тайфун мен тропикалық дауылды өткерген.

Соңғы мәліметтерге сәйкес, 4 800-ден астам үйге зақым келген. Каобанг және Тханьхоа провинцияларында көшкін салдарынан үш адам көз жұмды. Тағы төрт адам Тхайнгуенде су тасқынынан қаза тапты. Ал Бакнинь қаласында найзағай жарқылынан бір адам қаза болды.

Вьетнам премьер-министрі Фам Минь Тинь су тасқынынан зардап шеккен солтүстік провинцияларды қолдау мақсатында 140 миллиард донг көлемінде шұғыл көмек пакетін бөлуді мақұлдады.

Бұған дейін Түркияда қылмыс әлемінің атышулы серісі "Тозақ Неджати" тұтқындалғанын жазған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
