#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Әлем

Әйел босану сәтін желіде тікелей эфирде көрсетті

Блогер, Фэнди, онлайн-стример, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 14:56 Сурет: Х/fandybtw
World of Warcraft ойыны арқылы танымал болған интернет-стример Fandy желіде тікелей эфирде босанған алғашқы әйел атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның тікелей эфирін он мыңдаған адам тамашалаған, дегенмен оның бұл әрекеті көпшіліктің арасында қызу пікірталас тудырды.

Fandy 8 қазан күні әлеуметтік желіде (X, бұрынғы Twitter) былай деп жазды:

"Сәлем, твиттер! Суым кетті, демек, эфирге шығатын кез келді. Босанатын уақыт жетті".

Осы жазбадан кейін Twitch желісінде жарияланған эфир 85 мыңнан астам қаралым жинады, ал пікірлер саны жүздегенге жетті. Көптеген адам Fandy-ны ана атануымен құттықтаса, кейбір қолданушылар жаңа туған сәбиді қаралым үшін пайдаланды деп сынға алды.

"Бейшара сәби – әлі туылмаса да контент үшін "құрбан" болуда ", – деп жазды желідегі ағайынның бірі.

Босану процесі 8 сағаттан астам уақытқа созылды. Осылайша, оқиға желі қолданушылары арасында әртүрлі реакция тудырды – бірі ерлік десе, енді бірі шектен шыққан әрекет деп бағалады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бүгінгі Қадір түніндегі шаралар тікелей эфирден беріледі
18:20, 05 сәуір 2024
Бүгінгі Қадір түніндегі шаралар тікелей эфирден беріледі
ХХХ Дүниежүзілік қысқы универсиада ойындары тікелей эфирде көрсетіледі
14:22, 12 қаңтар 2023
ХХХ Дүниежүзілік қысқы универсиада ойындары тікелей эфирде көрсетіледі
Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін ұрған күдіктіге қатысты сот та тікелей эфирде өтіп жатыр
21:42, 02 мамыр 2024
Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін ұрған күдіктіге қатысты сот та тікелей эфирде өтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: