Әйел босану сәтін желіде тікелей эфирде көрсетті
Сурет: Х/fandybtw
World of Warcraft ойыны арқылы танымал болған интернет-стример Fandy желіде тікелей эфирде босанған алғашқы әйел атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның тікелей эфирін он мыңдаған адам тамашалаған, дегенмен оның бұл әрекеті көпшіліктің арасында қызу пікірталас тудырды.
Fandy 8 қазан күні әлеуметтік желіде (X, бұрынғы Twitter) былай деп жазды:
"Сәлем, твиттер! Суым кетті, демек, эфирге шығатын кез келді. Босанатын уақыт жетті".
Hi twitter my water just broke so I think I’m going this live— ғᴀɴᴅʏ (@fandybtw) October 7, 2025
Baby time :) https://t.co/oHQbLm3wTi pic.twitter.com/andlg7l7NM
Осы жазбадан кейін Twitch желісінде жарияланған эфир 85 мыңнан астам қаралым жинады, ал пікірлер саны жүздегенге жетті. Көптеген адам Fandy-ны ана атануымен құттықтаса, кейбір қолданушылар жаңа туған сәбиді қаралым үшін пайдаланды деп сынға алды.
"Бейшара сәби – әлі туылмаса да контент үшін "құрбан" болуда ", – деп жазды желідегі ағайынның бірі.
Босану процесі 8 сағаттан астам уақытқа созылды. Осылайша, оқиға желі қолданушылары арасында әртүрлі реакция тудырды – бірі ерлік десе, енді бірі шектен шыққан әрекет деп бағалады.
