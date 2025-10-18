#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Аргентиналық саясаткер тікелей эфирде қайтыс болды

2025 жылғы 17 қазанда 64 жастағы Эрнан Дамиани "Dólar Blue" бағдарламасының тікелей эфирінде қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Nexta өзінің X желісіндегі парақшасында хабарлағандай, ол Аргентина парламенті сайлауына кандидат болған. Сондай-ақ, Радикал азаматтық одағының (UCR) жетекшісі бұрын жүрек талмасынан зардап шеккені белгілі.

Оқиға стримингтік саяси шоу барысында болды. Ер адам жедел түрде ауруханаға жеткізілді, бірақ есін жимай қайтыс болды.

Жеңіл жарақат алған оқырмандарға видеоны қарамауды сұраймыз.

Осы күні Азербайжан Республикасының бірінші вице-президенті Мехрибан Әлиева Рим Папасымен кездескен болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
