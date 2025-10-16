#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Әлем

Ауғанстан-Пәкістан шекарасында атыс: 12 адам қаза тауып, 100-ден астамы жараланды

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында жағдай қайта шиеленісе түсті. 15 қазан таңертең басталған атыстан 12 бейбіт тұрғын қаза тауып, 100-ден астамы жараланды.

Ресми Кабулдың хабарлауынша, Пәкістан жеңіл қарумен қатар танкі тәрізді ауыр қаруды да қолданған. Ауғанстанның Спин-Болдак ауданында қаза тапқандардың 90%-ы бейбіт тұрғындар, олардың арасында әйелдер мен балалар бар. Жараланғандар жергілікті ауруханаға жеткізіліп, алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін Қандағарға жеткізілді, деп жазады qazaqstan.tv.

Пәкістанның Чаман елді мекенінде төрт бейбіт тұрғын жараланды, ал Пәкістан жағы алты әскери қызметкерін жоғалтқан. Ауғанстан тәліптері 9 содырынан айырылды деп хабарланды.

Айта кетсек, екі жақ өткен апта соңында да атысқан. "Талибан" Пәкістанның 58 сарбазын жоғалтқанын айтса, Исламабад 23 жауынгердің қаза тапқанын растап, жүздеген тәліпті өлтіргенін хабарлады. Бұл шиеленіс араб елдерінің араласуымен уақытша тоқтатылды.

Ауғанстан сыртқы істер министрі Әмір Хан Мұттақи атысты тоқтату жөнінде Қатар мен Сауд Арабиясының ұсынысын жеткізді. Ол Пәкістанмен жақсы қарым-қатынас орнатқысы келетінін айтты.

Қазіргі кезде екі ел бір-бірін шекарадағы дағдарыс үшін айыптап отыр. Исламабад мәлімдемесіне қарағанда, "Талибан" Пәкістан аумағында қанды шабуыл жасаған тәліптерге баспана беріп отыр деп санайды. Кабул бұл ақпаратты жоққа шығарады.

Шиеленіс Ауғанстан сыртқы істер министрінің Пәкістанға сапарымен және Делиде Үндістанмен кездесуі кезінде күшейген. Сол кездесуде екі елдің дипломаттары екіжақты байланыстарды нығайтып, Ауғанстан астанасында Үндістан елшілігін қайта ашу туралы уағдаластыққа келген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үндістан мен Пәкістан шекарасында атыс болды
11:40, 30 сәуір 2025
Үндістан мен Пәкістан шекарасында атыс болды
Ауғанстан мен Иран шекарасында атыс болды
14:37, 28 мамыр 2023
Ауғанстан мен Иран шекарасында атыс болды
Қытайда көпқабатты үйдегі өрттен 15 адам қаза тапты
10:32, 24 ақпан 2024
Қытайда көпқабатты үйдегі өрттен 15 адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: