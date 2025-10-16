#Қазақстан
Әлем

Ашуға булыққан әйел ұшақта бортсеріктерге шабуыл жасады

16.10.2025 13:36
61 жастағы америкалық Трейси Бархаймер ұшу кезінде бортсеріктерге шабуыл жасады, салдарынан әуе кемесі шұғыл қонуға мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kboi басылымының жазуынша, ұшақ Портлендтен (Орегон) Далласқа (Техас) бағыт алған. Алайда,кенеттен егде жастағы әйел ашуға булығып, орынсыз әрекеттерге барған.

Куәгерлердің айтуынша, әйел оны тыныштандыруға тырысқан авиакомпанияның екі қызметкеріне қол көтерген. Нәтижесінде, қызметкерлер бүлік шығарған әйелді сапар аяқталғанға дейін оқшаулаған, ал ұшқыштар шұғыл қону туралы шешім қабылдаған.

Ұшақ Айдахо штатының Бойсе қаласына аман-есен қонды, онда егде жастағы америкалық әйел полиция қызметкерлерінің қолына берілді.Ол бүлік шығарып, қол көтерді деген айыппен қамауға алынды.

Бұған дейін Ауғанстан мен Пәкістан шекарасында атыс болып, 12 адам қаза тауып, 100-ден астамы жараланғанын жазғанбыз.

