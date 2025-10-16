Грекияда 13 сағаттық жұмыс күніне қарсы наразылықтар басталды
Politico басылымының жазуынша, қала орталығындағы алаңдарға жүздеген адам жиналған. Олар Грекияның мемлекеттік сектор қызметкерлері кәсіподағының Жоғарғы кеңесінің шақыртуына үн қатқан. Бұл кеңес Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған жаңа заң жобасына қарсы шыққан.
Аталған министрлік жұмыс күнінің ұзақтығын 13 сағатқа дейін ұзартуға рұқсат беруді ұсынған. Ал наразылық білдірушілердің пікірінше, адамдар күніне жеті сағаттан артық жұмыс істемеуі керек. Олар сонымен қатар жалақыны көтеруді және еңбек құқықтарын жақсартуды талап етуде.
📌Χιλιάδες απεργοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, σε μια τεράστια απεργιακή διαδήλωση— Οδηγητής (@odigitis) October 14, 2025
✊Το σιωπητήριο που επιχείρησαν να επιβάλλουν σπάει αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή, εκεί που διαδηλώνουν χιλιάδες απεργοί από όλους τους κλάδους στέλνοντας στα σκουπίδια το… pic.twitter.com/cYcrm7TxHM
Грекия коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас хатшысы Димитрис Куцумбас:
"Еңбек етушілердің бүгіні мен болашағы – бұл 13 сағаттық құлдық емес, аптасына бес күн, күніне жеті сағаттық жұмыс уақыты, ұжымдық еңбек шарттары, лайықты жалақы, жұмыс орнындағы гигиена мен қауіпсіздік шаралары, әлеуметтік жеңілдіктер және лайықты өмір сүру құқығы", – деп атап өтті.
Бұл наразылыққа көлік қызметкерлерімен бірге журналистер де қосылды. Соның салдарынан елде сағат 11:00-ден 15:00-ге дейін ERT News телеарнасы мен бірнеше басқа БАҚ жұмысын уақытша тоқтатты. БАҚ сайттары да жаңартылған жоқ. Кейбір мемлекеттік құрылымдар да наразылық білдірушілерді қолдады.
Διαμαρτύρονται για το 13ωρο φωνάζοντας "Λευτεριά στην 🇵🇸" και για τα Τέμπη.— PANOS.P 🇬🇷 (@PANOS_psl) October 15, 2025
Ένας αχταρμάς μίζερων που η μόνη τους ασχολία είναι οι διαμαρτυρίες χωρίς ουσία μόνο και μόνο για να βγούνε στο δρόμο. pic.twitter.com/IaMqD0AQYK
