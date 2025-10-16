#Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Әлем

Грекияда 13 сағаттық жұмыс күніне қарсы наразылықтар басталды

16.10.2025 13:56
2025 жылғы 14 қазан күні Афинада 13 сағаттық жұмыс күніне қарсы ауқымды наразылық шаралары өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Politico басылымының жазуынша, қала орталығындағы алаңдарға жүздеген адам жиналған. Олар Грекияның мемлекеттік сектор қызметкерлері кәсіподағының Жоғарғы кеңесінің шақыртуына үн қатқан. Бұл кеңес Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған жаңа заң жобасына қарсы шыққан.

Аталған министрлік жұмыс күнінің ұзақтығын 13 сағатқа дейін ұзартуға рұқсат беруді ұсынған. Ал наразылық білдірушілердің пікірінше, адамдар күніне жеті сағаттан артық жұмыс істемеуі керек. Олар сонымен қатар жалақыны көтеруді және еңбек құқықтарын жақсартуды талап етуде.

Грекия коммунистік партиясы Орталық комитетінің бас хатшысы Димитрис Куцумбас:

"Еңбек етушілердің бүгіні мен болашағы – бұл 13 сағаттық құлдық емес, аптасына бес күн, күніне жеті сағаттық жұмыс уақыты, ұжымдық еңбек шарттары, лайықты жалақы, жұмыс орнындағы гигиена мен қауіпсіздік шаралары, әлеуметтік жеңілдіктер және лайықты өмір сүру құқығы", – деп атап өтті.

Бұл наразылыққа көлік қызметкерлерімен бірге журналистер де қосылды. Соның салдарынан елде сағат 11:00-ден 15:00-ге дейін ERT News телеарнасы мен бірнеше басқа БАҚ жұмысын уақытша тоқтатты. БАҚ сайттары да жаңартылған жоқ. Кейбір мемлекеттік құрылымдар да наразылық білдірушілерді қолдады.

Бұған дейін Трамп Time журналының мұқабасындағы сәтсіз суреті үшін ренішін білдіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
