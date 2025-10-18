Лондонға сумо балуандары келді: ұйымдастырушылар дәретханалар мен орындықтарды шұғыл түрде нығайтты
Сурет: X/ilovetheworld1
15 қазанда Лондонда сумо балуандарының жарысы басталды. Осыған байланысты Альберт-холл концерт залының ұйымдастырушыларына дәретханаларды күшейтіп, орындықтарды ауыстыруға тура келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жапонияның 40-тан астам ең мықты сумошысы бес күн бойы "Ұлы чемпион" атағы үшін күресу үшін Лондонға келді. Daily Mail мәліметінше, жапондық балуандар 20 жыл ішінде алғаш рет шетелдік турнирге шыққан. Ал жарыс Лондонда 34 жылдан бері алғаш рет өтіп жатыр.
Қатысушылардың ерекше дене бітіміне байланысты, Альберт-холл залына әрқайсысы 200 келіге дейін көтере алатын орындықтар орнатылды. Сонымен қатар, ғимараттағы барлық унитаздар нығайтылды.
Сонымен қатар, шоуға келген көрермендерге қауіп туралы ескерту жасалды.
"Ринг қоршаусыз жасалған, сондықтан алдыңғы қатарда отырған көрермендер қатты жарақат алуы мүмкін", – делінген жарияланымда.
Ал Жапонияның өзінде хакерлер елдегі ең танымал сыраның өндірісін тоқтатып тастады.
