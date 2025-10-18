#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Әлем

Лондонға сумо балуандары келді: ұйымдастырушылар дәретханалар мен орындықтарды шұғыл түрде нығайтты

Лондонға сумо балуандары келді: ұйымдастырушылар дәретханалар мен орындықтарды шұғыл түрде нығайтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 09:59 Сурет: X/ilovetheworld1
15 қазанда Лондонда сумо балуандарының жарысы басталды. Осыған байланысты Альберт-холл концерт залының ұйымдастырушыларына дәретханаларды күшейтіп, орындықтарды ауыстыруға тура келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жапонияның 40-тан астам ең мықты сумошысы бес күн бойы "Ұлы чемпион" атағы үшін күресу үшін Лондонға келді. Daily Mail мәліметінше, жапондық балуандар 20 жыл ішінде алғаш рет шетелдік турнирге шыққан. Ал жарыс Лондонда 34 жылдан бері алғаш рет өтіп жатыр.

Қатысушылардың ерекше дене бітіміне байланысты, Альберт-холл залына әрқайсысы 200 келіге дейін көтере алатын орындықтар орнатылды. Сонымен қатар, ғимараттағы барлық унитаздар нығайтылды.

Сонымен қатар, шоуға келген көрермендерге қауіп туралы ескерту жасалды.

"Ринг қоршаусыз жасалған, сондықтан алдыңғы қатарда отырған көрермендер қатты жарақат алуы мүмкін", – делінген жарияланымда.

Ал Жапонияның өзінде хакерлер елдегі ең танымал сыраның өндірісін тоқтатып тастады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда 30 қыркүйек пен 1 қазанда қай көшелер ішінара жабылады
19:22, 26 қыркүйек 2023
Алматыда 30 қыркүйек пен 1 қазанда қай көшелер ішінара жабылады
Флоридадағы Диснейлендте өрт шықты: адамдар шұғыл эвакуацияланды
10:59, 23 наурыз 2025
Флоридадағы Диснейлендте өрт шықты: адамдар шұғыл эвакуацияланды
Нукеновтар отбасының адвокаты шұғыл түрде қазақстандық әйелдерге үндеу жасады
12:47, 07 ақпан 2025
Нукеновтар отбасының адвокаты шұғыл түрде қазақстандық әйелдерге үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: