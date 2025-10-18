#Қазақстан
Ауғанстан мен Пәкістан арасындағы қарулы қақтығыстар: тараптар келіссөздер өткізеді

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 14:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауғанстан мен Пәкістан делегациялары Катар астанасы Дохаға барып, бірнеше жыл ішіндегі ең өлімге әкелген дағдарысты реттеу мақсатында келіссөздер өткізбек, деп хабарлайды Zakon.kz.

ABC News басылымы хабарлағандай, бір аптадан астам созылған ұрыс-қимылдарда екі тараптан ондаған адам қаза тауып, жүздегені жарақат алған.

2025 жылғы 18 қазанда Талибан үкіметі Ауғанстан делегациясына қорғаныс министрі мен ұлттық барлау басқармасының басшысы кіретінін мәлімдеді.

Әр ел өз әрекеттерін қарсы тараптың агрессиясына жауап ретінде көрсетіп отыр. Пәкістан Ауғанстанды шекара маңындағы шабуылдар ұйымдастыратын содырларды жасырып отыр деп айыптайды, ал Талибан үкіметі бұл айыптарды жоққа шығарады.

Әскери қимылдарды тоқтатуға арналған 48 сағаттық атыс тоқтату 17 қазан кешке аяқталды. Бірнеше сағаттан кейін Пәкістан шекарадан соққы берді.

Пәкістанның қауіпсіздік қызметтері өкілдері Associated Press агенттігіне Пәкістан соққысын Ауғанстанның шығысындағы Пактика провинциясындағы Ургун және Бармаль аудандарына бағытталғанын растады.

Анонимдік сұхбат берушілердің айтуынша, шабуылдардың мақсаты Хафиз Гуля Бахадур тобының содырларының жасырынған орындары болған. Зиян туралы ақпарат жарияланбады.

Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы қарулы қақтығыстар 2025 жылғы 12 қазан түнінде басталды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
