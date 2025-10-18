Ауғанстан мен Пәкістан арасындағы қарулы қақтығыстар: тараптар келіссөздер өткізеді
ABC News басылымы хабарлағандай, бір аптадан астам созылған ұрыс-қимылдарда екі тараптан ондаған адам қаза тауып, жүздегені жарақат алған.
2025 жылғы 18 қазанда Талибан үкіметі Ауғанстан делегациясына қорғаныс министрі мен ұлттық барлау басқармасының басшысы кіретінін мәлімдеді.
Әр ел өз әрекеттерін қарсы тараптың агрессиясына жауап ретінде көрсетіп отыр. Пәкістан Ауғанстанды шекара маңындағы шабуылдар ұйымдастыратын содырларды жасырып отыр деп айыптайды, ал Талибан үкіметі бұл айыптарды жоққа шығарады.
Әскери қимылдарды тоқтатуға арналған 48 сағаттық атыс тоқтату 17 қазан кешке аяқталды. Бірнеше сағаттан кейін Пәкістан шекарадан соққы берді.
Пәкістанның қауіпсіздік қызметтері өкілдері Associated Press агенттігіне Пәкістан соққысын Ауғанстанның шығысындағы Пактика провинциясындағы Ургун және Бармаль аудандарына бағытталғанын растады.
Анонимдік сұхбат берушілердің айтуынша, шабуылдардың мақсаты Хафиз Гуля Бахадур тобының содырларының жасырынған орындары болған. Зиян туралы ақпарат жарияланбады.
Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы қарулы қақтығыстар 2025 жылғы 12 қазан түнінде басталды.