Ауғанстан мен Пәкістан атысты тоқтату туралы келісімге келді – Қатар СІМ
ABC News-тің Қатар Сыртқы істер министрлігіне сілтеме жасап жазуынша, бір аптадан астам уақытқа созылып, ондаған адамның өлімі мен жүздеген адамның жарақат алуына себеп болған қақтығыстан кейін екі ел дереу бітімге келуге келісті.
Бұл кейінгі жылдардағы екі мемлекет арасындағы ең қанды дағдарыс болып отыр.
Қатар тарапының мәлімдемесінде тараптардың ұзақ мерзімді бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін тетіктер құруға, сондай-ақ алдағы күндері бітімнің беріктігін сақтау мақсатында қосымша келіссөздер өткізуге келіскені айтылған. Сондай-ақ Қатар мен Түркия бұл келіссөздерде делдалдық рөл атқарғаны атап өтілді.
Айдың басынан бері екі көрші ел арасында зорлық-зомбылықтың күшеюі байқалып отыр. Әр тарап өз әрекетін қарсы жақтың агрессиясына жауап ретінде түсіндіруде. Ауғанстан билігі шекара маңындағы шабуылдарға қатысы бар содырларға пана беріп отыр деген айыптауларды жоққа шығарды.
Ауғанстан мен Пәкістан шекарасындағы қарулы қақтығыстар 2025 жылғы 12 қазанға қараған түні басталған.