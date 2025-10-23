#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері

+16°
$
538.11
623.51
6.61

Әлем

АҚШ Ресейдің ірі мұнай компанияларына санкция салды

Санкции, санкция, санкции против России, санкционирование, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 16:16 Фото: freepik
АҚШ Ресейдің ірі мұнай компанияларына ауқымды санкция жариялады. Құрама Штаттар қаржы министрлігінің дерегінше, санкцияларға Ресейдің Украинаға қарсы соғысты бейбіт жолмен аяқтауға ықылас танытпауы түрткі болған.

Ресейлік компаниялардың АҚШ аумағындағы активтері бұғатталып, олармен жаңа транзакцияларға тыйым салынды. Бұған қоса, АҚШ-тың қаржы министрлігі Мәскеуді атысты шұғыл тоқтатуға үндеді.

Ал Трамп болса, Ресейге санкция жариялаудың сәті келгенін, мұны ұзақ күткенін мәлімдеді, деп жазады qazaqstan.tv.

Сонымен бірге Трамп Путин соғысты тоқтатуға келіссе, санкцияларды алып тастайтынын да атап өтті.

"Рейтердің" хабарлауынша, Вашингтонның бұл қадамынан кейін мұнай бағасы өскен.

Өткен аптада Ұлыбритания да Ресейдің мұнай компанияларын санкцияға алған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
