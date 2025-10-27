Ямайкаға жойқын дауыл жақындап келеді. Жергілікті халыққа эвакуация жасау ескертілді
АҚШ-тың Ұлттық дауылдар орталығы сойқан тайфун 2025 жылдың 28 қазанында таңертең Ямайкаға келіп жететінін хабарлайды, деп жазады CNN.
Аралда қазірдің өзінде дауыл тұру белгілері бар.
Ямайка үкіметі жағалаудағы су шайып кетуге бейім елдімекендерді міндетті түрде эвакуациялау керектігін хабарлап, мәлімдеме жасады. Метеорологиялық қызмет қатты жел тұрып, су тасқыны болып, лай көшкіні жүруі мүмкін екенін ескертеді.
Дауыл туралы ескерту Кубаның шығыс провинциялары, яғни Гранма, Сантьяго-Де-Куба, Гуантанамо және Ольгинде де жарияланды. Сондай-ақ Гаитиде, Багам аралдарында және Теркс пен Кайкос аралдарында да дауылды ескертулер жаппай хабарланды.
Дауылдың баяу қозғалысы Гаити мен Доминикан Республикасында нөсер жаңбыр мен су тасқынын тудырып үлгерді. Жергілікті биліктің мәліметінше, төрт адам қаза тауып, мыңнан астамы эвакуацияланды.
Метеорологтар "Мелиисаның" жылдам екпін алуына Кариб теңізінің әдеттен тыс жылы суларымен байланыстырады. Бір апта ішінде дауыл Ямайкада 750-1000 миллиметрге дейін, Эспаньоланың оңтүстігінде 1000 миллиметрге дейін жауын-шашынның түсуіне әкеліп соғуы мүмкін.
