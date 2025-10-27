#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Ямайкаға жойқын дауыл жақындап келеді. Жергілікті халыққа эвакуация жасау ескертілді

Теңіз, Ямайка, эвакуация, Мелисса, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 17:57 Сурет: pexels
Ямайкада теңіз жағалауындағы елдімекендерде эвакуация жарияланды. Аралға сағатына 260 шақырыммен ұйытқыған бесінші санаттағы "Мелисса" дауылы жақындап келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ-тың Ұлттық дауылдар орталығы сойқан тайфун 2025 жылдың 28 қазанында таңертең Ямайкаға келіп жететінін хабарлайды, деп жазады CNN.

Аралда қазірдің өзінде дауыл тұру белгілері бар.

Ямайка үкіметі жағалаудағы су шайып кетуге бейім елдімекендерді міндетті түрде эвакуациялау керектігін хабарлап, мәлімдеме жасады. Метеорологиялық қызмет қатты жел тұрып, су тасқыны болып, лай көшкіні жүруі мүмкін екенін ескертеді.

Дауыл туралы ескерту Кубаның шығыс провинциялары, яғни Гранма, Сантьяго-Де-Куба, Гуантанамо және Ольгинде де жарияланды. Сондай-ақ Гаитиде, Багам аралдарында және Теркс пен Кайкос аралдарында да дауылды ескертулер жаппай хабарланды.

Дауылдың баяу қозғалысы Гаити мен Доминикан Республикасында нөсер жаңбыр мен су тасқынын тудырып үлгерді. Жергілікті биліктің мәліметінше, төрт адам қаза тауып, мыңнан астамы эвакуацияланды.

Метеорологтар "Мелиисаның" жылдам екпін алуына Кариб теңізінің әдеттен тыс жылы суларымен байланыстырады. Бір апта ішінде дауыл Ямайкада 750-1000 миллиметрге дейін, Эспаньоланың оңтүстігінде 1000 миллиметрге дейін жауын-шашынның түсуіне әкеліп соғуы мүмкін.

Айта кетсек, 40 жыл бойы Тынық мұхитының түбінен естіліп келген тылсым дыбыстың сыры ашылды. Ғалымдар бұл құпияны анықтау үшін жылдар бойы зерттеу жүргізіп келеді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
