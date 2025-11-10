Қолайсыз ауа райының тағы бір жаңа толқыны жақындап келеді - синоптиктер
Қолайсыз ауа райының тағы бір жаңа толқыны жақындап келеді. Атап айтқанда, Қазақстанның кей өңірлерінде жауын-шашын көптеп түсіп, көктайғақ болатыны, боран соғатыны болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі ұсынған, 2025 жылғы 11 қарашаға, алдағы сейсенбіге арналған болжамда айтылады:
"Атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болатыны болжанады, батыста нөсер жаңбыр жауады. Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді".
Болжамға сәйкес, еліміздің басым бөлігінде екпінді жел тұрып, тұман түсетіні болжанады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің 13 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.
