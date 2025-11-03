#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Әлем

Эстонияда көпқабатты үйлерде паналау орындарын салуға 2 миллион еуро бөлінбек

Эстонияда көпқабатты үйлерде паналау орындарын салуға 2 миллион еуро бөлінбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 12:52 Сурет: pixabay
Эстонияның Ішкі істер министрлігі күтпеген жағдайлар кезінде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көпқабатты үйлерде арнайы паналау орындарын салуға мемлекеттік бюджеттен 2 миллион еуро бөлуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ресми үкімет порталында жарияланған баспасөз хабарламасында айтылған. Министрлік өкілдерінің пікірінше, көппәтерлі үйлерде жеке паналау орындарының болуы қоғамда "қауіпсіздік сезімін" арттырып қана қоймай, соғыс немесе төтенше жағдай кезінде азаматтардың өмірін сақтап қалуға көмектеседі.

Қаражат жеке тұрғын үйлер мен қойма ғимараттарындағы ескі баспаналарды қайта жабдықтауға бағытталады. Дегенмен барлық нысан толыққанды әскери баспана ретінде жабдықталмайды. Сондай-ақ қаржы құрылыс, жөндеу, жобалау, кеңес беру және жаңа нысандарды қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге жұмсалады. Әрбір үйге шамамен 35 мың еуроға дейін бөлінуі мүмкін. Бұл ұсыныс қазіргі таңда бекітілу кезеңінде тұр.

Қыркүйек айының соңында ел президенті Алар Карис 662 SE заңына қол қойған болатын. Ол заңда ғимараттарға қойылатын жаңа талаптар мен эвакуацияны ұйымдастыру ережелері қарастырылған. Атап айтқанда, ірі және халық көп жиналатын ғимараттарда арнайы бомбаға қарсы паналау орындарын жабдықтау міндеттелген.

"Әрбір адамға кемінде 0,75 шаршы метр паналау аумағы қарастырылуы тиіс. Сондай-ақ ондай орындарда электр генераторы, су және кәріз жүйесіне қосылу мүмкіндігі болуы қажет", – делінген үкімет хабарламасында.

Азаматтық қорғаныс департаментіне эвакуацияны ұйымдастыру бойынша ерекше өкілеттіктер берілді. Елдегі барлық мемлекеттік қызметкерлер азаматтарды қорғау бойынша арнайы дайындықтан өтеді. Төтенше жағдай немесе соғыс кезінде олар өмірлік маңызды қызметтердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге міндетті болады.

Бұған дейін Мексикада Өлілер күні мерекесінде қала әкімі оққа ұшқанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Килиан Мбаппе 700 миллион еуро жалақысынан бас тартты
14:25, 27 шілде 2023
Килиан Мбаппе 700 миллион еуро жалақысынан бас тартты
Жетісу облысының тұрғыны балаларын 2 миллион теңгеге сатып жіберген
12:50, 18 қыркүйек 2023
Жетісу облысының тұрғыны балаларын 2 миллион теңгеге сатып жіберген
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
20:15, 10 маусым 2025
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: