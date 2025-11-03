Мексикада Өлілер күні мерекесінде қала әкімі оққа ұшты
The New York Times басылымының жазуынша, қайғылы оқиға 1–2 қараша күндері, Мексикада атап өтілетін ұлттық мереке — Өлілер күні кезінде болған.
"Мексиканың батысында сенбі күні атыс кезінде қылмыспен күресте қатаң ұстаным ұстануға шақырып келген және есірткі саудасымен күреске қосымша көмек сұрап, президент Клаудия Шейнбаумға жүгінген қала мэрі қаза тапты", – делінген ақпаратта.
Белгілі болғандай, әкімге шам жағу рәсіміне қатысып тұрған сәтте шабуыл жасалған.
Шетелдік БАҚ деректеріне сәйкес, Мансо федералдық биліктің ұйымдасқан қылмысқа қарсы саясаттарын бірнеше рет сынға алған және соңғы айларда өз өміріне қауіп төніп отырғанын айтқан бейнежазбалар жариялап жүрген.
Әлеуметтік желілерде шабуыл болған сәттің видеосы таралып жатыр.
🚨BREAKING: Overnight in Michoacán, Mexico, Uruapan mayor Carlos Manzo was shot and killed; Authorities suspect cartel involvement due to the mayor’s stance on cartels in the country. pic.twitter.com/LItRwI2lyd— World Source News (@Worldsource24) November 2, 2025
