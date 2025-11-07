#Халық заңгері
Қырғызстан Президенті Мысыр пирамидаларын аралап көрді

Қырғызстан Президенті Мысыр пирамидаларын аралап көрді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 10:06 Сурет: president.kg
Қырғыз Республикасы президенті Садыр Жапаров Каир маңындағы әйгілі Гиза пирамидалары кешеніне барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің баспасөз қызметінің мәліметінше, пирамидалар кешеніне бару сапары 5 қараша күні Мысыр Араб Республикасына жасалған ресми сапардың мәдени бағдарламасы аясында өтті.

Сурет: president.kg

"Мемлекет басшысына ежелгі өркениеттің және Мысырдың мәдени мұрасының символы саналатын пирамидалардың тарихы жөнінде баяндалды", – делінген ақпаратта.

Сонымен қатар Садыр Жапаров 1 қарашада Мысыр Президенті салтанатты түрде ашқан Ұлы Мысыр музейіне де барды.

"Садыр Жапаров музейдің Құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырып, жылы қабылдау мен ұлы өркениет тарихымен танысу мүмкіндігі үшін мысырлық тарапқа алғысын білдірді", – деп қорытындылады Президенттің баспасөз қызметі.

Бұған дейін Тоқаев пен Трамптың келіссөз жүргізгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
