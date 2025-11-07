#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Тоқаев пен Трамп келіссөз жүргізді

Тоқаев пен Трамп келіссөз жүргізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 06:30 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақ үйге барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 7 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен АҚШ Президенті Дональд Трамп келіссөз жүргізді.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Кездесудің егжей-тегжейлі ақпараты сәл кейінірек жарияланады.

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуі Астана уақыты бойынша сағат 04.00-ге (Вашингтон уақыты бойынша сағат 18.00-ге) жоспарланғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Трамптың Ақ үйдегі кездесуінің нәтижелері белгілі болды
06:43, Бүгін
Тоқаев пен Трамптың Ақ үйдегі кездесуінің нәтижелері белгілі болды
Тоқаев пен Путин кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
17:34, 09 қараша 2023
Тоқаев пен Путин кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров келіссөз жүргізді
11:59, 22 тамыз 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров келіссөз жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: