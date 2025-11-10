Саяси төңкерістерді тек түстеріңізде көресіздер: Қырғызстан Президенті маңызды мәлімдеме жасады
"Енді саяси төңкерістерді тек түстеріңізде көресіздер. Қорқынышты тонау, қарақшылық, пайдаға құштарлық және бұрынғыдай лауазымға жетіп, төңкерістен кейін байып кету әрекеттері – бәрі тек сіздердің түстеріңізде қалсын", – деді мемлекет басшысы.
Президент провокацияларға бұрын сыбайлас жемқорлықта айыпталған, заңсыз кірістерінен айырылған және, оның айтуынша, медиа арқылы қайта ықпалын орнатуға тырысатын адамдарды айыптады.
"Жаман ниетті топтар бар, олар жоғарыда айтылған мәселелерді ұлғайтып, адамдарды арандатуға тырысады және сайлау кезінде бірдеңе болар деп үміттенеді. Бұл топтарға кімдер кіреді? Олардың қатарында бұрын ірі жемқорлық істері бойынша тұтқындалған, сот шешімімен ірі сомалар немесе мүліктер мемлекет бюджетіне аударылған адамдар бар; біздің бұзған көлеңкелі схемелері арқылы табысынан айырылғандар; лауазымдардан кетіп, жеке пайдасы үшін өкпеліп кек сақтағандар бар. Басқаша айтқанда – жеке пайдасы үшін ренжіген адамдар", – деді президент.
Жапаров өз үндеуінде азаматтарды толғандыратын үш мәселені де қозғады: энергетика, мемлекеттік қарыз және жүргізуші куәлігін беру жүйесін реформалау. Президент реформалар арқасында энергетика саласының қарызы 137 млрд сомнан 25 млрд сомға дейін қысқарғанын, ал 2027 жылға дейін сала пайдаға шығатынын айтты.
Ол азаматтарды электр энергиясын үнемді пайдалануға шақырды, әрбір артық тұтынылған киловатт-сағат импортты және бюджет шығындарын арттыратынын атап өтті.
Сонымен қатар, Жапаров жүргізуші куәлігін беру саласындағы жемқорлыққа қарсы күрес басталатынын мәлімдеді. Оның айтуынша, елде бұрын куәліктердің 90%-ы сатып алынған, енді жүйе толық реформаланатын болады: құжаттар тек оқудан өтіп, емтихан тапсырған адамдарға беріледі.
Президент ел энергетикалық тәуелсіздікке және экономикалық тұрақтылыққа қарай дамып келе жатқанын айтты.
"Біз қол қусырып отырмаймыз. Екі жарым жыл ішінде электр энергиясының тапшылығы толығымен жойылады", – деді ол.
