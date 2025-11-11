АҚШ-та гуманитарлық жүк тасымалдайтын ұшақ әуеге көтерілген сәтінде құлап түсті
Ұшақтың апатқа ұшыраған сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған.
UPDATE: Two people are dead after a small plane carrying relief supplies bound for Jamaica crashed into a lake behind a home in Coral Springs on Monday morning, authorities said. https://t.co/WvNjUJP5Yc pic.twitter.com/KX1Ci1EdZ3— WSVN 7 News (@wsvn) November 10, 2025
Бейнежазбада ұшақтың тұрғын үйге соғыла жаздап, ағаштар мен қоршауды бұзып өткен соң көлге құлағаны, ал сынықтарының жерге шашылып қалғаны көрінеді.
❗️🇺🇸🛬🇯🇲 – A Beechcraft King Air twin-turboprop aircraft, tail number N30HD, crashed into a pond in Coral Springs' gated Windsor Bay neighborhood on Monday, November 10, 2025, shortly after takeoff from Fort Lauderdale Executive Airport.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 10, 2025
The plane had departed at approximately… pic.twitter.com/6es7gTwfEr
БАҚ мәліметінше, әуе кемесі жетіден тоғыз адамға дейін сыйғыза алады. Mirror басылымына жергілікті өрт сөндіру қызметі ұшақтың әуеге көтерілгеннен бірнеше минут өткен соң құлағанын хабарлаған. Қайтыс болғандар туралы ақпарат жоқ, іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Ұшақ Бровард округінен ұшып шыққан. Бұл өңірде кариб-америкалық қауымдастық белсенді өмір сүреді. Олар қазан айының соңында "Мелисса" жойқын дауылынан зардап шеккен Ямайка тұрғындарына көмек жинаумен айналысқан.
A humanitarian flight bound for storm-hit Jamaica after Hurricane Melissa crashed into a residential pond in Coral Springs, Florida, Monday morning November 10, 2025 shortly after 10:15 a.m., just minutes after departing Fort Lauderdale Executive Airport. pic.twitter.com/DMEkEi2EBd— Weather Jamaica (@weatherjamaica) November 10, 2025
Бұған дейін АҚШ-та ұшу кезінде жас жігіт ұшақтың есігін ашып жібермек болып, төтенше жағдай тудырғанын жазғанбыз.