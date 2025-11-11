#Халық заңгері
Әлем

АҚШ-та гуманитарлық жүк тасымалдайтын ұшақ әуеге көтерілген сәтінде құлап түсті

АҚШ-та гуманитарлық жүк тасымалдайтын ұшақ әуеге көтерілген сәтінде құлап түсті , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 10:53 Сурет: Х/ElLitoralSV
Coral Springs қаласында Ямайкаға гуманитарлық көмек жеткізбек болған жеңіл моторлы ұшақ апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұшақтың апатқа ұшыраған сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған.

Бейнежазбада ұшақтың тұрғын үйге соғыла жаздап, ағаштар мен қоршауды бұзып өткен соң көлге құлағаны, ал сынықтарының жерге шашылып қалғаны көрінеді.

БАҚ мәліметінше, әуе кемесі жетіден тоғыз адамға дейін сыйғыза алады. Mirror басылымына жергілікті өрт сөндіру қызметі ұшақтың әуеге көтерілгеннен бірнеше минут өткен соң құлағанын хабарлаған. Қайтыс болғандар туралы ақпарат жоқ, іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

Ұшақ Бровард округінен ұшып шыққан. Бұл өңірде кариб-америкалық қауымдастық белсенді өмір сүреді. Олар қазан айының соңында "Мелисса" жойқын дауылынан зардап шеккен Ямайка тұрғындарына көмек жинаумен айналысқан.

Бұған дейін АҚШ-та ұшу кезінде жас жігіт ұшақтың есігін ашып жібермек болып, төтенше жағдай тудырғанын жазғанбыз.

