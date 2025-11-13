#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстан Ауғанстанға гуманитарлық жүк жөнелтті

Гуманитарлық жүк, Қазақстан, Ауғанстан, жер сілкінісі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 21:16 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Қазақстаннан Ауғанстан халқына жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен тұрғындарды қолдау мақсатында гуманитарлық көмек жөнелтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырма берді.

"Мемлекеттік материалдық резервтен қажетті дәрі-дәрмектер, медициналық құралдар, төсек-жабдықтар, шатырлар және өзге де бірінші кезектегі қажетті заттар бөлінді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі зардап шеккендерге білікті көмек көрсету үшін медициналық қызметкерлер тобын жасақтап жөнелтті", деп хабарлады 2025 жылы 13 қарашада Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік.

Гуманитарлық жүк, Қазақстан, Ауғанстан, жер сілкінісі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 21:16

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Гуманитарлық жүктің құрамына жалпы салмағы 18 тонна болатын 34 атау енгізілді.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Жүк Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ұшағымен жеткізіліп, гуманитарлық көмек бүгін ауған тарапына табысталады.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

ТЖМ әскери бөлімінің қызметкерлері мен әскери қызметшілері тиеу және түсіру жұмыстарын жүргізіп, жүктің жедел дайындалуы мен жөнелтілуін қамтамасыз етті.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Айта кетсек, 3 қарашада түнде Ауғанстанда қатты жер сілкінісі болды. Салдарынан 27 адам қаза тауып, 850-ден астамы жарақат алды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
