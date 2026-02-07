Түркиядағы жойқын жер сілкінісі ел экономикасын қанша шығынға ұшыратқаны белгілі болды
Oxu.az басылымы президент Режеп Тайып Ердоған жер сілкінісінің үшінші жылдығына арналған іс-шарада осындай мәлімдеме жасағанын жазады.
Ол мемлекет апаттың салдарын еңсере алғанын ерекше атап өтті.
2023 жылдың 6 ақпанында Түркияның оңтүстік-шығысында 7,7 және 7,6 балдық жер сілкінісі болды. Жер асты дүмпулері, содан кейін тіркелген мыңдаған афтершок кең аумақта және көрші елдерде де сезілді.
Ақпан айындағы жер сілкінісі елдің жер сілкінісіне төзімді баспана мәселесіне баса назар аударта отырып, қала құрылысы жобаларын қайта қарауға итермеледі.
Әсіресе, сейсмологтар 7 және одан жоғары баллдық жер сілкінісі болу ықтималдылығын жоққа шығармайтын көне шаһар - Ыстамбұлға да қатысты.
Осы жылдың 6 ақпанында Түркияда екі жер сілкінісі тіркелгені хабарланған болатын.
