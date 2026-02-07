#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
494.63
583.22
6.42
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 ақпан

Доллар, евро, рубль, Астана, Алматы, ақша айырбастау орындары, валюта бағамы, 7 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 11:20 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 ақпандағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 494,65 теңге; евро – 583,73 теңге; Ресей рублі – 6,40 теңге; Қытай юаны – 71,24 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 494 теңге, сату - 501 теңге.
  • Евро: сатып алу - 582 теңге, сату - 592 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,3 теңге, сату - 6,6 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 494,63 теңге, сату - 497,23 теңге.
  • Евро: сатып алу - 583,33 теңге, сату - 588,38 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,51 теңге. 

Бұған дейін халыққа беріліп жатқан несиелер өсімі бәсеңдегені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 қаңтар
11:44, 07 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 қаңтар
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
11:32, 01 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар
11:58, 02 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: