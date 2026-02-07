Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 ақпан
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 ақпандағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 494,65 теңге; евро – 583,73 теңге; Ресей рублі – 6,40 теңге; Қытай юаны – 71,24 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 494 теңге, сату - 501 теңге.
- Евро: сатып алу - 582 теңге, сату - 592 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,3 теңге, сату - 6,6 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 494,63 теңге, сату - 497,23 теңге.
- Евро: сатып алу - 583,33 теңге, сату - 588,38 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,51 теңге.
Бұған дейін халыққа беріліп жатқан несиелер өсімі бәсеңдегені хабарланған.
