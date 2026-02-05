Қазақстандықтарға берілетін несиелер өсімі бәсеңдеді
2026 жылғы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінде екінші деңгейлі банктерде халыққа несие беру деңгейінің төмендеу себептері түсіндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Агенттік мәліметінше, 2025 жылы халыққа берілген несиелер 19,8% өсуімен 24,8 трлн теңгеге жеткен, бірақ бұл 2024 жылғы 23,9% өсіммен салыстырғанда баяулау болып отыр.
"Халыққа берілетін несиелер құрылымында 2025 жылы ипотекалық несиелер 14,6% өсіп, 6,9 трлн теңге болды, тұтыну несиелері – 21,0% өсіп, 16,7 трлн теңге. Бұл 2024 жылғы 33,5% өсімге қарағанда баяулаған. Сонымен қатар, кепілсіз тұтыну несиелерінің өсуі 2024 жылғы 29,3%-дан 2025 жылы 14,5%-ға дейін төмендеді. Ал жаңа кепілсіз тұтыну несиелерін беру қарқыны 2024 жылғы 22,6%-дан 2025 жылы 6,1%-ға дейін баяулаған", – делінген агенттік хабарламасында.
2025 жылы тұтыну несиелерінің өсуіне ең үлкен үлесті автонесиелер қосқан, олар бір жылда 42,4% өсіп, 4 трлн теңгеге жеткен.
2025 жылғы желтоқсанда ұлттық валютадағы несиелер бойынша бизнес субъектілеріне орташа салмақты сыйақы ставкасы 21,4% (2024 жылғы желтоқсанда – 19,7%), ал халыққа – 18,3% (2024 жылғы желтоқсанда – 17,0%) болған.
Сонымен қатар, 2025 жылғы 25 қарашада Қазақстанда несиелерді ең көп рәсімдейтін адамдар 31–45 жас аралығындағы азаматтар екені хабарланған.
