Халық пен кәсіпкерлерге берілетін несиелердің көлемі артты
Агенттік мәліметінше, 2025 жылдың 1 желтоқсанына халыққа берілген несие көлемі 24,6 трлн теңге құрап, бір айда 1,2%-ға өскен (2025 жылдың басынан бері өсім – 18,8%).
"Халыққа берілетін несиелердің құрылымында тұтыну несиелері 1,4%-ға өсіп, 16,6 трлн теңгеге жетті. Ипотекалық несиелер бір айда 1,1%-ға өсіп, 6,8 трлн теңге болды. 2025 жылдың қарашасында халыққа жаңа несиелер берілген көлемі 1,6 трлн теңге болды. Ал 2025 жылдың 11 айында бұл көрсеткіш 17,8 трлн теңгені құрап, 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,6%-ға өсті", – делінген ведомствоның хабарламасында.
Сонымен бірге, 2025 жылдың қарашасында бизнес субъектілеріне берілетін несиелер 0,2%-ға азайып, 14,8 трлн теңге болды (2025 жылдың басынан бері өсім – 13,5%), бұл 2025 жылдың қазан айында базалық ставка 16,5%-дан 18%-ға көтерілгенімен байланысты. Ірі бизнеске берілген несиелер 2,2%-ға төмендеп, 5,3 трлн теңге, шағын және орта бизнес субъектілеріне – 0,8%-ға өсіп, 6,5 трлн теңге, жеке кәсіпкерлерге – 1,5%-ға өсіп, 3,1 трлн теңге болды.
Сала бойынша бөліністе 2025 жылдың 11 айында барлық салаларда несиелер өсімі байқалады: ауыл шаруашылығы – 6,4%, 512 млрд теңге, өнеркәсіп – 11,5%, 4,9 трлн теңге, көлік – 3%, 921 млрд теңге, ақпарат және байланыс – 36,8%, 210 млрд теңге, сауда – 18,4%, 4,1 трлн теңге, құрылыс – 18,9%, 807 млрд теңге.
2025 жылдың қарашасында бизнес субъектілеріне берілген жаңа несиелер 1,6 трлн теңге болып, 2024 жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 14,3%-ға азайды.
2026 жылдың 10 қаңтарында Агенттік екінші деңгейлі банктердегі несиелерді өшіру туралы жаңалықтарға пікір білдірді.