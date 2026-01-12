#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қаржы

Халық пен кәсіпкерлерге берілетін несиелердің көлемі артты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 16:10 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі халықтың екінші деңгейлі банктерден несие алу жиілігі туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттік мәліметінше, 2025 жылдың 1 желтоқсанына халыққа берілген несие көлемі 24,6 трлн теңге құрап, бір айда 1,2%-ға өскен (2025 жылдың басынан бері өсім – 18,8%).

"Халыққа берілетін несиелердің құрылымында тұтыну несиелері 1,4%-ға өсіп, 16,6 трлн теңгеге жетті. Ипотекалық несиелер бір айда 1,1%-ға өсіп, 6,8 трлн теңге болды. 2025 жылдың қарашасында халыққа жаңа несиелер берілген көлемі 1,6 трлн теңге болды. Ал 2025 жылдың 11 айында бұл көрсеткіш 17,8 трлн теңгені құрап, 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,6%-ға өсті", – делінген ведомствоның хабарламасында.

Сонымен бірге, 2025 жылдың қарашасында бизнес субъектілеріне берілетін несиелер 0,2%-ға азайып, 14,8 трлн теңге болды (2025 жылдың басынан бері өсім – 13,5%), бұл 2025 жылдың қазан айында базалық ставка 16,5%-дан 18%-ға көтерілгенімен байланысты. Ірі бизнеске берілген несиелер 2,2%-ға төмендеп, 5,3 трлн теңге, шағын және орта бизнес субъектілеріне – 0,8%-ға өсіп, 6,5 трлн теңге, жеке кәсіпкерлерге – 1,5%-ға өсіп, 3,1 трлн теңге болды.

Сала бойынша бөліністе 2025 жылдың 11 айында барлық салаларда несиелер өсімі байқалады: ауыл шаруашылығы – 6,4%, 512 млрд теңге, өнеркәсіп – 11,5%, 4,9 трлн теңге, көлік – 3%, 921 млрд теңге, ақпарат және байланыс – 36,8%, 210 млрд теңге, сауда – 18,4%, 4,1 трлн теңге, құрылыс – 18,9%, 807 млрд теңге.

2025 жылдың қарашасында бизнес субъектілеріне берілген жаңа несиелер 1,6 трлн теңге болып, 2024 жылдың сәйкес айымен салыстырғанда 14,3%-ға азайды.

2026 жылдың 10 қаңтарында Агенттік екінші деңгейлі банктердегі несиелерді өшіру туралы жаңалықтарға пікір білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
12-15 қаңтар: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз болады
16:56, Бүгін
12-15 қаңтар: Қазақстанның солтүстігі мен шығысында қатты аяз болады
Қазақстанда халыққа берілетін микрокредиттер бойынша мөлшерлемелерді реттеуді қатайтады
09:37, 14 сәуір 2023
Қазақстанда халыққа берілетін микрокредиттер бойынша мөлшерлемелерді реттеуді қатайтады
Алаяқтар сіздің атыңызға несие рәсімдеп үлгерді ме: не істеу керек?
15:52, 03 желтоқсан 2024
Алаяқтар сіздің атыңызға несие рәсімдеп үлгерді ме: не істеу керек?
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: