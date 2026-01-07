Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 қаңтар
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 512,83 теңге; евро – 600,58 теңге; Ресей рублі – 6,36 теңге; Қытай юаны – 73,43 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 510 теңге, сату - 517 теңге.
- Евро: сатып алу - 595 теңге, сату - 605,12 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,45 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 513,84 теңге, сату - 517,44 теңге.
- Евро: сатып алу - 598,89 теңге, сату - 605,57 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,18 теңге, сату - 6,37 теңге.
Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript