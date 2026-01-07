#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 7 қаңтар

Валюта бағамы, Астана, Алматы, ақша айырбас орындары, 7 қаңтар, доллар, евро, рубль , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 11:44 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 512,83 теңге; евро – 600,58 теңге; Ресей рублі – 6,36 теңге; Қытай юаны – 73,43 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 510 теңге, сату - 517 теңге.
  • Евро: сатып алу - 595 теңге, сату - 605,12 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,45 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 513,84 теңге, сату - 517,44 теңге.
  • Евро: сатып алу - 598,89 теңге, сату - 605,57 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,18 теңге, сату - 6,37 теңге.

Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
11:32, 01 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар
11:58, 02 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
11:22, 14 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: