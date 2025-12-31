#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталады

31.12.2025 11:27
2026 жылғы 5 қаңтардан бастап кәсіпкерлерді қолдау және бухгалтерлік пен салықтық есепті жүргізу сапасын арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі "Халық бухгалтері" акциясын іске қосады.

Акция 2026 жылғы 5 қаңтарда басталып, 2026 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады.

"Халық бухгалтері" — жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес субъектілеріне арналған тегін консультациялық көмек.

Кәсіпкерлер бухгалтерлік есеп, салықтық есептілік және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу мәселелері бойынша түсінікті әрі практикалық түсіндірмелер ала алады.

Негізгі формат — қалалар мен облыс орталықтарындағы мемлекеттік кірістер басқармалары базасында офлайн қабылдау.

2026 жылғы қаңтар–ақпан айларында консультациялар аптасына 3 рет (дүйсенбі, сәрсенбі, жұма) сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін өткізіледі.

2026 жылғы наурыздан бастап консультациялар аптасына 2 рет жүргізіледі.

Қабылдау орындары жұмыс кестесі мен мекенжайы көрсетілген "Халық бухгалтері" атты арнайы маңдайшалармен белгіленетін болады.

Акция аясында консультацияларды кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар, кәсіби бухгалтерлік бірлестіктердің өкілдері, сондай-ақ заңнама нормаларын түсіндіру үшін мемлекеттік кірістер органдарының ең тәжірибелі қызметкерлері жүргізеді.

Астана, Алматы және Шымкент қалаларында консультациялар өткізу үшін жеке орындар белгілеу жоспарланып отыр, мүмкіндігінше қаланың барлық аудандарында. Өңірлерде консультациялар аудандық деңгейде, қажет болған жағдайда мамандардың баруымен ұйымдастырылады.

Сондай-ақ қабылдау уақытында аудандық және қалалық басқармалар арасында бейнебайланыс пен телефон арқылы кеңес беру мүмкіндігі көзделген.

Бетпе-бет консультациялардан бөлек, кәсіпкерлер үшін келесі мүмкіндіктер қолжетімді болады:

  • ресми ресурстар арқылы онлайн-консультациялар;
  • вебинарлар (онлайн және офлайн форматта);
  • есепті кезеңдерде тақырыптық консультациялық сессиялар.

Мемлекеттік кірістер комитеті заңнама нормаларын қарапайым тілмен түсіндіретін және ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу бойынша қадамдық нұсқаулықтары бар негізгі тақырыптар бойынша буклеттер дайындайды.

Сонымен қатар Call-орталыққа арналған материалдар жаңартылып, SalykBot Telegram-арнасы ақпаратпен толықтырылады.

"Халық бухгалтері" акциясы салық төлеушілермен жұмыс істеуде бақылау моделінен сервистік сүйемелдеуге көшу жолындағы алғашқы қадам болып табылады. Алдағы уақытта құқық бұзушылықтардың алдын алуға және консультациялық қолдаудың сапасын арттыруға бағытталған қосымша шараларды іске асыру жоспарлануда.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
