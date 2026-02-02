"Халық бухгалтері" акциясы: қашан және қайда өтеді
Жобаның мақсаты – бухгалтерлік есеп, салық есептілігі және ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу мәселелері бойынша ҚР жаңа Салық кодексінің нормаларын нақты әрі тәжірибе түрінде түсіндіру, сондай-ақ бақылау моделінен салық төлеушілерге сервистік қолдау көрсетуге көшу мүмкіндіктерін көрсету.
Шараны өткізу алаңы – мемлекеттік кірістер органдарының аудандық басқармалары. Кеңестерді жоғары білікті бухгалтерлер мен аудиторлар, сондай-ақ бухгалтерлік қауымдастықтардың өкілдері жүргізеді. Сонымен қатар, заңнама талаптарын түсіндіру үшін мемлекеттік кірістер органдарының тәжірибелі қызметкерлері де тартылған.
Алматыда кеңес алу кестесі: күндері мен уақыты
Кеңестер аптасына үш рет – дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін ұйымдастырылады. Алматы қаласында кеңестер келесі мекенжайларда өтеді:
- Бостандық ауданы бойынша МКБ – Айманов көшесі, 191
- Әуезов ауданы бойынша МКБ – "Абай" бизнес орталығы, 8-шағынаудан, 4а
- Жетісу ауданы бойынша МКБ – Абылай хан көшесі, 2
- Алмалы ауданы бойынша МКБ – Панфилов көшесі, 110
- Түрксіб ауданы бойынша МКБ – Шолохов көшесі, 14
- Медеу ауданы бойынша МКБ – Достық даңғылы, 136
- Алатау ауданы бойынша МКБ – Жанкожа батыр көшесі, 24
- Наурызбай ауданы бойынша МКБ – Шұғыла шағынауданы, 347/2
Астанада кеңес алу кестесі: күндері мен уақыты
- Есіл ауданы бойынша МКБ – Мәңгілік Ел даңғылы, 63
- Нұра ауданы бойынша МКБ – Қабанбай батыр даңғылы, 33
- Алматы ауданы бойынша МКБ – Жұбанов көшесі, 16
- Сарыарқа ауданы бойынша МКБ – Мұхтар Әуезов көшесі, 34
- Байқоңыр ауданы бойынша МКБ – Шәкен Айманов көшесі, 6
- Сарайшық ауданы бойынша МКБ – Жұбанов көшесі, 16
"Халық бухгалтері" – жеке кәсіпкерлерге, сондай-ақ шағын, орта және ірі бизнес субъектілеріне арналған тегін кеңес беру жобасы.
"Бетпе-бет пікір алмасу түрінде өтетін жыл сайынғы жеке кеңестердің тиімділігі жоғары екенін көрсетіп отыр. Жеке кәсіпкерлер бухгалтерлік есеп жүргізу, салық есептілігін тапсыру, сондай-ақ ақпараттық жүйелерде жұмыс істеу жөніндегі нақты, тәжірибелік сауалдарына жауап алады. Азаматтарды жаңа Салық кодексінің нормаларын қолдану талаптарына бейімдеуге ерекше мән беріледі", – деп атап өтті шараны ұйымдастырушылар.
Қазақстан азаматтары үшін республикалық акцияның ұйымдастырылуын жеңілдету және оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат алу мақсатында "Халық бухгалтері" республикалық әлеуметтік акциясына" арналған арнайы сайт мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленді.
Сайтта мамандардан қандай ақпаратты тегін алуға болатыны туралы нақты нұсқаулық берілген:
- 2026 жылғы ҚР Салық кодексіндегі өзекті өзгерістер.
- Өздігінен жұмыспен айналысатын азаматтар үшін электрондық медициналық карталар мен денсаулық жағдайын бақылау жүйелері. Яғни, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға жалпы және арнайы салық режимін қолдану.
- Жеңілдетілген декларацияға негізделген ерекше салық режимі туралы ақпарат.
- Шаруашылықтар үшін SNR (қазақстандық фермерлік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарына арналған ерекше салық режимі).
- Жеке кәсіпкерге ең тиімді салық режимін қалай таңдау керек (қызмет түрі, айналымы және қызметкерлер санына байланысты корпоративтік салық пен табыс салығын салыстыру).
- Жаңа салық режиміне көшу тәртібі (әртүрлі модельдерге байланысты кезең-кезеңімен нұсқаулық. Хабарламалар, өтініштер және салық органдары талаптарын тапсыру мерзімдері).
"Халық бухгалтері" акциясын ҚР Қаржы министрлігі мен Zakon.kz желілік басылымы бірлесіп ұйымдастырды.