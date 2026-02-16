"Халық бухгалтері": 26 мыңнан астам қазақстандық тегін кеңес алды
Кәсіпкерлерді қолдау мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі кәсіби бухгалтерлер ұйымдарымен бірлесіп, 2026 жылғы 5 қаңтардан бастап "Халық бухгалтері" акциясы аясында кеңес беруді бастады.
Негізгі формат – облыс орталықтарындағы, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы мемлекеттік кірістер басқармалары базасында офлайн қабылдау жүргізу.
Ақпан айының соңына дейін консультациялар аптасына үш рет – дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін өтеді. 2026 жылғы наурыздан бастап аптасына екі рет ұйымдастырылады. Қабылдау мекенжайларын арнайы сілтеме арқылы білуге болады.
Қаңтар айына кәсіби бухгалтерлер ұйымдары тарапынан 120-дан астам кәсіби бухгалтер тартылған. Сонымен қатар Мемлекеттік кірістер комитеті, облыстық және қалалық департаменттер мен басқармалар тарапынан жауапты қызметкерлер бекітілген.
Акция басталғалы бері:
- 26,6 мыңнан астам салық төлеушіге кеңес берілді;
- сарапшылармен 204-тен астам сұхбат жазылды;
- БАҚ-та, теледидарда, радиода және әлеуметтік желілерде 3 мыңнан астам жарияланым шықты;
- 272 бейнепікір жиналды (оның 182-сі блогерлер мен инфлюенсерлерден);
- 667 "ашық есік күні" өткізілді.
"Тікелей диалог форматы өзін тиімді қолдау құралы ретінде көрсетті. Кәсіпкерлер бухгалтерлік есеп, салықтық есептілік, ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу бойынша өзекті сұрақтарына нақты түсіндірме алады. Сондай-ақ оңтайлы салық режимін таңдау, өтпелі кезеңдегі өзгерістерге бейімделу бойынша қадамдық нұсқаулықтар беріледі",- деп атап өтті ұйымдастырушылар.
Кеңес алушылар көбіне ең тиімді салық режимін таңдау, арнайы салық режимдері кезіндегі жеңілдіктер мен шегерімде, электронды шот-фактура жазу тәртібі, ҚҚС шекті мөлшері, арнайы және жалпыға бірдей салық режимдері кезінде ҚҚС бойынша есепке қою және есептен шығару, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін рұқсат етілген қызмет түрлері сияқты мәселелерге қатысты сұрақтар қояды.
"Халық бухгалтері" акциясы 2026 жылғы 30 маусымға дейін жалғасады. Іс-шара туралы толық әрі жан-жақты ақпарат алу үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде арнайы сайт іске қосылған.
"Кәсіпкерлер мен азаматтарды тегін кәсіби кеңес алу мүмкіндігін пайдаланып, салықтық сауаттылығын арттыруға шақырамыз",- деп үндеу жасады мамандар.
Айта кетейік, "Халық бухгалтері" акциясын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Zakon.kz желілік басылымы бірлесіп ұйымдастырып отыр.