#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Қоғам

Қазақстанда кәсіпкерлерге көмек ретінде "Халық бухгалтері" акциясы басталады

Айта кетейік, Қазақстанда жыл сайын «Халық юристі» республикалық акциясы өтеді. 2025 жылы акция аясында 120 мыңнан астам қазақстандық елдің үздік мамандарынан кәсіби кеңес алып, күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік алды., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 11:18 Сурет: primeminister.kz
Қаржы министрлігі кәсіпкерлерге салық есебін жүргізуге көмектесу үшін "Халық бухгалтері" акциясын бастайды. Бұл туралы ҚР қаржы министрі Мәди Такиев Үкімет отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акцияның мақсаты – жеке кәсіпкерлер (ЖК) мен шағын бизнес субъектілеріне бухгалтерлік және салықтық есепті дайындау және тапсыру кезінде консультациялық көмек көрсету.

Өткізу форматтары:

  • ресми ресурстар арқылы онлайн-консультациялар, оның ішінде жеке Telegram-арнасы құрылады;
  • офлайн және онлайн вебинарлар;
  • есепті кезеңдердегі тақырыптық консультациялық сессиялар.

Акцияға қатысуға:

  • кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар;
  • кәсіби бухгалтерлік бірлестіктердің өкілдері;
  • аумақтық мемлекеттік кірістер органдарының мамандары (түсіндірме жұмыстарын жүргізу бөлігінде).
"Акцияны бірінші жартыжылдықта өткізуді ұсынамыз. Мемлекеттік кірістер комитеті өз тарапынан сервистік модельді енгізу және бизнес үшін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру жөніндегі жұмысты күшейтеді", — деп толықтырды Мәди Такиев.

Айта кетейік, Қазақстанда жыл сайын "Халық заңгері" республикалық акциясы өтеді. 2025 жылы акция аясында 120 мыңнан астам қазақстандық елдің үздік мамандарынан кәсіби кеңес алып, күрделі мәселелерді шешуге мүмкіндік алды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда салық есептілігі қысқартылып, оны тапсырмағаны үшін айыппұл салу тоқтатылады
15:27, Бүгін
Қазақстанда салық есептілігі қысқартылып, оны тапсырмағаны үшін айыппұл салу тоқтатылады
Қаржы министрі бюжет қаражатының қайда жұмсалғанын айтты
15:22, 15 қазан 2024
Қаржы министрі бюжет қаражатының қайда жұмсалғанын айтты
Атырауда жаңа Салық кодексінің жобасындағы негізгі өзгерістер талқыланды
17:47, 11 қазан 2024
Атырауда жаңа Салық кодексінің жобасындағы негізгі өзгерістер талқыланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: