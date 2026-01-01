#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар

Валюта бағамы, Алматы, Астана, ақша айырбас орындары, 1 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 11:32 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 505,73 теңге; евро – 595 теңге; Ресей рублі – 6,31 теңге; Қытай юаны – 72,12 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

  • АҚШ доллары: сатып алу - 509,95 теңге, сату - 516,95 теңге.
  • Евро: сатып алу - 592 теңге, сату - 601,97 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,23 теңге, сату - 6,5 теңге.

Алматы

  • АҚШ доллары: сатып алу - 511,25 теңге, сату - 517,11 теңге.
  • Евро: сатып алу - 592,96 теңге, сату - 603,93 теңге.
  • Рубль: сатып алу - 6,1 теңге, сату - 6,4 теңге.

Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
11:22, 14 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 22 қарашаға арналған валюта бағамы
13:59, 22 қараша 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 22 қарашаға арналған валюта бағамы
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 23 қарашаға арналған валюта бағамы
12:25, 23 қараша 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 23 қарашаға арналған валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: