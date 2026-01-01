Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 505,73 теңге; евро – 595 теңге; Ресей рублі – 6,31 теңге; Қытай юаны – 72,12 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 509,95 теңге, сату - 516,95 теңге.
- Евро: сатып алу - 592 теңге, сату - 601,97 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,23 теңге, сату - 6,5 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 511,25 теңге, сату - 517,11 теңге.
- Евро: сатып алу - 592,96 теңге, сату - 603,93 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,1 теңге, сату - 6,4 теңге.
Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап “Халық бухгалтері” акциясы басталады.
