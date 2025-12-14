Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 14 желтоқсандағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: АҚШ доллары – 522,24 теңге; евро – 611,66 теңге; Ресей рублі – 6,55 теңге; Қытай юаны – 74,10 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 520,44 теңге, сату - 527,41 теңге.
- Евро: сатып алу - 609,54 теңге, сату - 619,54 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,43 теңге, сату - 6,58 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 521,68 теңге, сату - 523,76 теңге.
- Евро: сатып алу - 610,87 теңге, сату - 615,98 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,46 теңге, сату - 6,57 теңге.
Айта кетсек, Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мобильді аударымдарды бақылау бойынша жаңа талаптар енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript