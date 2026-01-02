Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар
2026 жылғы 2 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 505,73 теңге; евро – 595 теңге; Ресей рублі – 6,31 теңге; Қытай юаны – 72,12 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
АҚШ доллары: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге.
Евро: сатып алу – 592,07 теңге, сату – 602 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,49 теңге.
Алматы
АҚШ доллары: сатып алу – 509,08 теңге, сату – 515,24 теңге.
Евро: сатып алу – 594,03 теңге, сату – 604 теңге.
Рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,4 теңге.
Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап "Халық бухгалтері" акциясы басталады.