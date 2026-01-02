#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Қаржы

Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 2 қаңтар

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 11:58 Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 2 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 505,73 теңге; евро – 595 теңге; Ресей рублі – 6,31 теңге; Қытай юаны – 72,12 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамадары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.

Астана

АҚШ доллары: сатып алу – 510 теңге, сату – 517 теңге.

Евро: сатып алу – 592,07 теңге, сату – 602 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,20 теңге, сату – 6,49 теңге.

Алматы

АҚШ доллары: сатып алу – 509,08 теңге, сату – 515,24 теңге.

Евро: сатып алу – 594,03 теңге, сату – 604 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,4 теңге.

Айта кетсек, Қазақстанда 5 қаңтардан бастап "Халық бухгалтері" акциясы басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
11:32, 01 қаңтар 2026
Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 1 қаңтар
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
11:22, 14 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 14 желтоқсан
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 22 қарашаға арналған валюта бағамы
13:59, 22 қараша 2025
Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындары: 22 қарашаға арналған валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: