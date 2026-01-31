Алматы мен Астанадағы ақша айырбас орындарындағы валюта бағамы - 31 қаңтар
Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық Банкі жариялаған шетел валюталарының бағамдары, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы ақша айырбас орындарындағы үш елдің валютасының (АҚШ доллары, евро, Ресей рублі) бағамдары көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша, ҚР Ұлттық Банкі бекіткен ресми валюта бағамдары: 1 АҚШ доллары – 501,24 теңге; евро – 597,92 теңге; Ресей рублі – 6,63 теңге; Қытай юаны – 72,16 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бұл бағамдары өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бұл арада сатып алып, сатушы тарап ретінде ақша айырбас орындары көрсетілгенін баса айта кетелік.
Астана
- АҚШ доллары: сатып алу - 499 теңге, сату - 506 теңге.
- Евро: сатып алу - 591 теңге, сату - 601 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,4 теңге, сату - 6,7 теңге.
Алматы
- АҚШ доллары: сатып алу - 502,57 теңге, сату - 505,12 теңге.
- Евро: сатып алу - 594,98 теңге, сату - 599,54 теңге.
- Рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,64 теңге.
Бұған дейін Ұлттық Банк "Ұлттық қор – балаларға" бағдарламасы аясында 2025 жылдың қорытындысы бойынша әр баланың шотына 130,71 АҚШ доллары есептелгенін жеткізген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript