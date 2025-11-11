АҚШ-та ұшу кезінде жас жігіт ұшақтың есігін ашып жібермек болып, төтенше жағдай тудырды
Сурет: pixabay
Индианаполистен Техасқа бағыт алған United Airlines әуе компаниясының рейсі кезінде 20 жастағы Артуро Мартинес есімді жолаушы ұшақтың есігін ашуға және үрлемелі сырғанақты іске қосуға әрекет жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
People журналының мәліметінше, оқиға 5 қазанда болған. Ер адамның есікті ашуға талпынысы сәтсіз аяқталғанымен, төтенше жағдайда пайдаланылатын сырғанақтар ашылып кеткен. Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Ұшақ Джордж Буш атындағы әуежайға қонған соң, бортқа полиция қызметкерлері шақыртылған. Бұзақы жолаушы тұтқындалып, қазіргі уақытта келесі сот отырысын күтіп қамауда отыр.
