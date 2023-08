АҚШ-та әуе шоуы кезінде жойғыш жарылды

Click on Detroit басылымының жазуынша, ұшқыштар секіріп үлгерген, олар табылып, ауруханаға жатқызылды. Шара өкілінің айтуынша, МиГ-23 жойғыш ұшағы тұрғын үйдің алдына құлаған.



Төтенше жағдайдан кейін шоу тоқтатылып, көрермендер таратылған.

Америка Құрама Штаттарының Федералдық авиация әкімшілігі апатқа қатысты тергеуді бастады.

Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash



At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the 'Thunder over Michigan' airshow demonstration at Willow Run Airport.



Details:



- "The pilot and backseater successfully… pic.twitter.com/Hye5G2h1Ra