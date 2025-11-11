#Халық заңгері
Әлем

Өзбекстанның бірінші ханымы қатерлі ісікке қарсы күресте әлемдік лидер атанды

11.11.2025 12:52
Зироат Мирзиёева онкология саласындағы әлемдегі ең ықпалды 100 әйелдің қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл тізімді халықаралық OncoDaily платформасы жасақтаған. Рейтингке онкологиялық аурулармен күрестегі жаһандық басымдықтарды айқындап жүрген мамандар мен қоғам қайраткерлері енгізілген.

Сурет: oncodaily

"Zamin" қорының қамқоршылық кеңесін басқаратын Зироат Мирзиёева балалар арасында қатерлі ісікті ерте анықтау мен емдеу, педиатриялық онкология саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту және науқастардың өмір сүру көрсеткішін арттыруға бағытталған бағдарламаларды ілгерілеткені үшін жоғары бағаға ие болды.

Мақалада былай делінген:

"Оның қызметі әлемдегі барлық балалардың, әсіресе дамушы елдердегі балалардың, сапалы медициналық көмекке тең қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл елдерде балалардың өмір сүру деңгейі айтарлықтай төмен. Сондай-ақ, ол денсаулық сақтау саласындағы халықаралық саясатта Өзбекстанның беделін арттыруға және елдің ұлттық стратегияларын 2030 жылға қарай онкологиялық ауруға шалдыққан балалардың өмір сүру деңгейін 60%-ға жеткізу жөніндегі жаһандық мақсаттармен үйлестіруге ықпал етті".

Бұған дейін Ауғанстанда әйелдерге арналған радиостанция ашылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
