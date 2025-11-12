#Халық заңгері
Әлем

Жер шарындағы ең ұзын қала атауы – 111 әріптен тұрады

Әлемдегі ең ұзын атауы бар қалада көптеген адамдар болған, бірақ оны барлығы бірдей естіген шығар. Бұл қала – биік ғимараттары бар өркендеп келе жатқан мегаполис, онда 11 миллионнан астам адам тұрады, ал жыл сайын шамамен 22 миллион шетелдік турист келеді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 15:59 Сурет: pixabay
Әлемдегі ең ұзын атауы бар қалада көптеген адамдар болған, бірақ оны барлығы бірдей естіген шығар. Бұл қала – биік ғимараттары бар өркендеп келе жатқан мегаполис, онда 11 миллионнан астам адам тұрады, ал жыл сайын шамамен 22 миллион шетелдік турист келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ағылшын тілінде бұл қала Таиланд астанасы – Бангкок ретінде танымал. Бірақ бұл, так называемый, батыс стиліндегі атау. Оның лингвистикалық шығу тегі нақты анықталмаған. Бір теория бойынша, атау "Bang Ko" сөзінен шыққан деп есептеледі, бұл "аралдағы ауыл" дегенді білдіреді, қала суға жақындығымен байланысты болғандықтан. Басқа нұсқа бойынша, бұл "bang" (ауыл немесе аудан) және "makok" (жабайы слив) сөздерімен байланысты болуы мүмкін, деп жазады IFL Science.

Дегенмен, көптеген жергілікті тұрғындар өз тілінде бұл атауды қолданбайды. Астанадан тыс жерде кейбір тайлықтар, бәлкім, "Бангкок" сөзін мүлде естімеген, оны айту туралы айтпай-ақ қояйық. Көпшілігі үшін Таиланд астанасы Крунг Тхеп Маха Накхон, немесе қысқаша Крунг Тхеп (กรุงเทพฯ) деп аталады, бұл "Періштелердің ұлы қаласы" дегенді білдіреді.

Бұл атау 2022 жылы Тай тілін зерттейтін мемлекеттік орган – Тай корольдік қоғамының ұсынысы бойынша жартылай ресми мәртебеге ие болды. Алайда үкімет бұл тек стильдік өзгеріс екенін, латиницада жазылған (Бангкок) атау әлі де толық қолдануға жарамды екенін атап өтті. Сондай-ақ, дәстүрлі атау шетелдік адамдар үшін түсінуге қиын болуы мүмкін екені ескертілді.

Бірақ Таиландтағы толық салтанатты атауы әлдеқайда ұзын: กรุงเทพมหานคร. Латин әріптерімен транслитерация жасағанда ол былай оқылады:

Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтара Аютхая Махадилок Пхоп Нопхарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатхит Саккататтия Витсанукам Прасит.

Қаланың атауы 111 әріптен тұрады және Гиннестің рекордтар кітабына ең ұзын географиялық атау ретінде енгізілген. Оны шамамен былай аударуға болады:

"Бұрыштар қаласы, мәңгілік қаласы, әлемнің ұлы қаласы, алтын дәуір қаласы, алтын дәуір қаласы, алтын сарай қаласы, ұлы қала, алтын сарай қаласы, алтын дәуір қаласы".

Тай мектеп оқушыларына қаланың "түпнұсқа" атауын есте сақтау үшін арнайы балалар әнін үйретеді.

Сонымен қатар, бұған дейін 2025 жылы ең қысқа күннің қашан болатыны белгілі болған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
