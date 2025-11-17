#Халық заңгері
Әлем

Барак Обама түрмеге тоғытылуы мүмкін

Барак Обама түрмеге тоғытылуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 13:29 Сурет: X/BarackObama
АҚШ-тың бұрынғы президенті Барак Обама түрмеге түсуі мүмкін деген пікір айтылды, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Мұндай қорытындыға ресейлік сенатор Алексей Пушков АҚШ ұлттық барлау қызметінің бұрынғы басшысы Тулси Габбардтың мәлімдемелерінен кейін келген. Оның айтуынша, қылмыстық қудалау үшін жеткілікті негіз бар.

"Өзін ғана жақсы көретін нарцисс, манипулятор әрі демагог Барак Обама расымен де темір тордың ар жағына түсу қаупінде тұр", – деп жазды сенатор 17 қарашада өзінің Telegram-арнасында.

Пушков Габбардтың АҚШ Әділет министрлігіне Обаманы опасыздық жасады және төңкеріс ұйымдастыруға тырысты деп көрсететін деректер жіберілгені туралы мәлімдемесіне назар аударды. Бұған дейін Дональд Трамп та 2016 жылғы АҚШ сайлауына Ресейдің араласуы туралы жалған ақпарат тарату ісінде Обама қылмыс жасады деп айтқан болатын.

Бұған дейін Ұлыбританияда мигранттар мен босқындарға арналған ережелер өзгергендігін жазғанбыз.

