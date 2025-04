Мишель Обама Трамп әкімшілігінің иммиграциялық саясатын сынға алды

Ол бұл саясаттың әсіресе түсті нәсілділерге қауіп төндіретінін және олардың иммиграциялық және кедендік полицияның нысанасына айналуы мүмкін екенін айтты.

Мишель Обама мен оның ағасы бала кезден бастап тері түсіне байланысты фобиялармен таныс болғандарын айтып, қазіргі кезде Трамптың саясатына байланысты жаңа қорқыныштар пайда болғанын жеткізді. Ол шешімдердің сыртқы келбетке қарап қабылданатынын және бұл әділетсіздікке алып келетінін баса айтты.

Мишель Обама бұл саясаттың негізінде алдын ала пікірлер, нәсілшілдік және надандық жатқанын айтып, заңсыз иммигранттарды депортациядан қорғайтын ешкімнің жоқтығына алаңдаушылық білдірді.

Michelle Obama just announced that President Trump’s deportations keep her up at night.



