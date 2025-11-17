#Халық заңгері
Әлем

Ұлыбританияда мигранттар мен босқындарға арналған ережелер өзгереді

Ұлыбританияда мигранттар мен босқындарға арналған ережелер өзгереді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 10:34 Сурет: pixabay
Ұлыбританияның ішкі істер министрі Шабана Махмуд ұзақ мерзімнен бері алғаш рет миграциялық ережелерге ауқымды өзгерістер енгізілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Independent газетінің мәліметінше, корольдікте заңсыз мигранттар үшін тұрақты тұруға өтініш беру мерзімі 20 жылға дейін ұзартылмақ.


"Шабана Махмуд елде тұрақты тұруға рұқсат алуы үшін босқындар 20 жыл күтуі тиіс дегенді қоса алғанда, бірқатар түбегейлі шараларды ұсынды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Германияда Холокост құрбандарына тиесілі құжаттар сатылымға шыққаннын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
