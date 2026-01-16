#Халық заңгері
Спорт

Танымал теннисші Қазақстанның намысын Ұлыбританияда қорғайды

Танымал теннисші Қазақстанның намысын Ұлыбританияда қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 14:15 Сурет: Instagram/kukushkin_mikhail
38 жастағы қазақстандық теннисші Михаил Кукушкин Ұлыбританияның Глазго қаласында өтетін "Челленджер" категориясындағы турнирдің жартылай финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz ақпаратынша, ширек финалда Кукушкин Германия өкілі Том Генчаны 6:2, 6:4 есебімен жеңіп, айқын басымдық көрсетті.

Матч 1 сағат 26 минутке созылды. Бұған дейін теннисшілер бір-бірімен кездескен емес еді.

Келесі кезеңде қазақстандық спортшы Чехия өкілі Гинек Бартон мен Ұлыбритания өкілі Йоханнус Мандей арасындағы матч жеңімпазымен кездеседі.

Глазгодағы "Челленджер" турнирінің жүлде қоры 56 700 евро құрайды. Жарыс жеңімпазы 8 550 евро ақша жүлдесімен қатар 50 рейтинг ұпайын алады.

Бұған дейін қазақстандық боксшының өзбекстандық олимпиада чемпионына не себепті жол бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
