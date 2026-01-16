Қазақстандық боксшы өзбекстандық олимпиада чемпионына не себепті жол бергенін айтты
Қазақстан ұлттық құрамасының боксшысы Ертуған Зейнуллинов ұзақ үзілістен кейін өзбекстандық Асадхужа Муйдинхожаевқа қарсы өткізген жекпе-жегіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sportarena.kz дерегінше, спортшылар Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өткен әлем чемпионатының ширек финалында 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде кездескен.
Жекпе-жек үш раундқа созылып, 2023 жылғы әлем чемпионы және 2024 жылғы Олимпиада чемпионы Асадхужа Муйдинхожаевтың жеңісімен аяқталған.
Алайда қазақстандық жанкүйерлер төрешілердің шешіміне таңғалған. Олардың пікірінше, жекпе-жекте толықтай қазақстандық боксшы басымдық танытқан.
"Төрешілер Асадхужаның Олимпиада чемпионы ретіндегі мәртебесіне шамадан тыс мән бергендей әсер қалдырды. Бірінші раундтан бастап бар күшімді салдым, бірақ есеп 4:1 болып тіркелді. Екінші раундта да менің дәл соққыларыма қарамастан, төрешілер жеңісті қарсыласқа 5:0 есебімен берді. Бұл раундта соққылар соншалықты ауыр болды, тіпті нокаутқа дейін жетуі мүмкін еді – Асадхужа әбден "теңселіп" қалды, бірақ жекпе-жек тоқтатылған жоқ. Үшінші раундта да осы жағдай қайталанды. Оның үстіне, қарсыласымның лас әдістер қолданған сәттері болды, сол үшін ұпай шегерілуі керек еді. Төрешілер бәрін көріп тұрса да, ескерту де жасаған жоқ. Егер ұпай алынғанда, жекпе-жектің нәтижесі мүлде басқаша болар еді. Төрешілер үшін Асадхужа Олимпиада чемпионы болып қала берді, сондықтан басқа шешім болуы мүмкін емес сияқты. Біз қарсыласқа емес, төрешілерге жол бердік", – деді қазақстандық боксшы.
