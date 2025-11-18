Оңтүстік Кореяда ең ірі қалқымалы күн электр станциясы іске қосылды
Interesting Engineering басылымының жазуынша, қуаты 47 мегаватт болатын бұл нысан – елдегі көп мақсатты бөгенге орнатылған ең ірі қалқымалы күн электр станциясы.
Имха бөгенінде қуаты 50 мегаватт гидроэлектростанция бұрыннан жұмыс істейді. Онымен бірлесіп, жаңа кешен күндіз күн энергиясын желіге жіберуге, ал түнде гидроэнергия өндіруге мүмкіндік береді. Бұл тәуліктік энергия өндіру деңгейін тұрақтандыруға жағдай жасайды.
Жоба 16 өзара байланысқан қалқымалы платформадан тұрады. Олар ұлттық символдар – Тхэгыкки (Оңтүстік Корея туы) мен мугунхва (ұлттық гүл) бейнесінен шабыт алып жасалған. Мұндай тәсіл кешенге әрі функционалдық, әрі мәдени мән береді.
Толық іске қосылғаннан кейін бұл нысан жылына шамамен 61 миллион киловатт-сағат жаңартылатын энергия өндіреді. Бұл көлем Андон қаласындағы шамамен 22 000 үйдің жылдық энергия тұтынуын қамтамасыз етуге жеткілікті – бұл қаладағы барлық үйлердің шамамен 27%-ы.
