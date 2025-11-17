#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Әлем

544 млн долларға салынған әлемдегі ең биік қонақүй ашылды

544 млн долларға салынған әлемдегі ең биік қонақүй ашылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.11.2025 11:28 Сурет: Facebook/cieldubaimarinahotel
2025 жылғы 15 қарашада Дубайда әлемдегі ең биік қонақүй - Ciel Dubai Marina ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The National мәліметінше, жобаға 2 млрд дирхам жұмсалған. Бұл – 544 млн АҚШ доллары.

Қонақүйдің биіктігі 377 метр. Бұл бұған дейін рекорд орнатқан – Gevora Hotel қонақүйінен де асып түсті, ал оның биіктігі 356 метр болатын. Дубайда әлемдегі ең биік қонақүйлердің алғашқы ондығына кіретін сегіз қонақүй орналасқан. Солардың бірі – желкен пішінінде салынған әйгілі Бурж әл-Араб. Оның биіктігі – 321 метр.

Сурет: Facebook/cieldubaimarinahotel

Ciel Dubai Marina 82 қабаттан тұрады. Қонақүйде 1004 нөмір бар, сондай-ақ азиялық, Жерорта теңізі тағамдары және үй ас мәзірі ұсынылатын бірнеше мейрамхана жұмыс істейді.

Қонақүй тағы бір әлемдік рекорд орнатты: мұндағы Tattu Sky бассейні — әлемдегі ең биік панорамалық бассейн. Ол ғимараттың 76-қабатында, қала үстінен 310 метр биіктікте орналасқан.

Сурет: Facebook/cieldubaimarinahotel

Бұдан бөлек, қонақүйдің 61-қабатында спа-орталық пен тәулік бойы жұмыс істейтін фитнес-зал бар. Барлық қонақтарға жасанды Пальма Жумейра аралындағы Soluna Beach Club жағажай клубына тегін трансфер ұсынылады.

Бұған дейін Жер шарындағы ең ұзын қала атауы туралы жазған болатынбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
