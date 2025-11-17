544 млн долларға салынған әлемдегі ең биік қонақүй ашылды
The National мәліметінше, жобаға 2 млрд дирхам жұмсалған. Бұл – 544 млн АҚШ доллары.
Қонақүйдің биіктігі 377 метр. Бұл бұған дейін рекорд орнатқан – Gevora Hotel қонақүйінен де асып түсті, ал оның биіктігі 356 метр болатын. Дубайда әлемдегі ең биік қонақүйлердің алғашқы ондығына кіретін сегіз қонақүй орналасқан. Солардың бірі – желкен пішінінде салынған әйгілі Бурж әл-Араб. Оның биіктігі – 321 метр.
Сурет: Facebook/cieldubaimarinahotel
Ciel Dubai Marina 82 қабаттан тұрады. Қонақүйде 1004 нөмір бар, сондай-ақ азиялық, Жерорта теңізі тағамдары және үй ас мәзірі ұсынылатын бірнеше мейрамхана жұмыс істейді.
Қонақүй тағы бір әлемдік рекорд орнатты: мұндағы Tattu Sky бассейні — әлемдегі ең биік панорамалық бассейн. Ол ғимараттың 76-қабатында, қала үстінен 310 метр биіктікте орналасқан.
Сурет: Facebook/cieldubaimarinahotel
Бұдан бөлек, қонақүйдің 61-қабатында спа-орталық пен тәулік бойы жұмыс істейтін фитнес-зал бар. Барлық қонақтарға жасанды Пальма Жумейра аралындағы Soluna Beach Club жағажай клубына тегін трансфер ұсынылады.
