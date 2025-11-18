Үндістанда хакерлер перзентханалардағы камераларды бұзып, видеожазбаларды әлеуметтік желілерде сатқан
Gazeta.ru мәліметінше, ақпанда Гуджарат штатының полициясы YouTube платформасында жергілікті перзентханалардың бірінде тексеруден өтіп жатқан жүкті әйелдердің видеолары жарияланғанын анықтаған.
Әр видеороликтің соңында алаяқтар Telegram-арналарға сілтеме қалдырып отырған. Сол арналарда олар жазбалардың толық мұрағатын 9 доллардан (4 700 теңге) 22 долларға (11 491 теңге) дейінгі бағада сатуды ұсынған.
Тергеу барысында қылмыстық топтың елдегі әртүрлі нысандарға орнатылған камераларға заңсыз қол жеткізгені белгілі болды: ауруханалар, колледждер, кеңселер және тіпті жеке жатын бөлмелер. Хакерлер үйлерден тікелей трансляцияларды да сату ұсыныстарын жариялаған.
Осы дерекке байланысты жеке өмірге қол сұғу, кибертерроризм және әдепсіз материалдарды тарату баптары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сегіз адам ұсталды. Барлық видеороликтер Telegram мен YouTube-тан өшірілді.
Құқық қорғау органдарының айтуынша, бұзылған камералардың басым көпшілігі стандартты немесе өте әлсіз құпиясөздер қолданған.
