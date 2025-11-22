#Халық заңгері
Құқық

Алматыда жол ережесін бұзып көрмеген көлік жүргізушілері марапатталды

Марапаттау, Алматы, үздік, көлік жүргізушілер, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 12:28 Сурет: видеодан алынды
Алматыда полицейлер өмірінде жол ережесін бұзып, айыппұлға ілініп көрмеген көлік жүргізушілеріне сертификаттар, алғыс хаттар және естелік сыйлықтар табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалада жолаушыларды күнделікті қауіпсіз тасымалдауда жоғары жауапкершілік танытып жүрген 10 жүргізуші анықталды, деп хабарлайды ҚР ІІМ.

Оларға сертификаттар, алғыс хаттар және естелік сыйлықтар табысталды.

"Біз бүгін күнделікті тәртібімен барлық жол қозғалысына қатысушыларға үлгі болып жүрген азаматтарды атап өтудеміз. Алматы полициясы “Заң мен тәртіп” қағидатын дәйекті түрде жүзеге асырып келеді. Әр жүргізушінің жауапкершілігі — жол-көлік оқиғаларын азайтудың және тәртіпті қамтамасыз етудің негізгі кепілі", — деді Алматы қаласы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шұмаев.

Профилактика жылы аясында осындай ынталандыру акциялары жалғасын табады.

Бұған дейін Алматыда жолаушылар тасымалына қатысты жаппай тексеріс басталғаны хабарланған.

