Алматыда жол ережесін өрескел бұзған құқық бұзушылар жауапқа тартылды
Фото: unsplash
Алматыда жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік апаттарын азайтуға бағытталған жүйелі жұмыс жалғасуда.
Әкімшілік полиция қызметкерлері жол ережелерін өрескел бұзатын жүргізушілерді, соның ішінде әкімшілік айыппұлдарды төлеуден жалтарғандарды анықтауға бағытталған арнайы іс-шаралар жүргізуде.
Рейдтік іс-шаралар барысында бірнеше көлік ұсталды, олардың иелері елеулі сомадағы айыппұлдарды төлемеген. Бір жағдайда айыппұлдар сомасы 4 миллион теңгеден асып кетсе, басқасында 500 мың теңгеден асты.
Барлық жүргізушілер көлікті басқарудан уақытша шеттетілді, көліктер арнайы айып тұрағына қойылды. Полиция атап өткендей, мұндай құқық бұзушылықтар жол қозғалысының барлық қатысушылары үшін қауіп тудырады және оларға қатаң әрекет ету қажет.
"2025 жыл профилактика жылы деп жарияланды. Біздің мақсатымыз – тек құқық бұзушылықтарды анықтау емес, жол қозғалысына қатысушылардың жауапкершілігін қалыптастыру. Жазаның болмауы мүмкін емес екенін түсіндіру және "Заң мен тәртіп" қағидатын сақтау – қауіпсіз жолдардың негізі. Жүргізушілерді жол ережелерін қатаң сақтау және айыппұлдарды уақытында төлеу қажеттігі туралы ескертеміз. Тек осы жолмен ғана әр адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады, – деп атап өтті Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев.
Полиция рейдтік іс-шараларды күшейтілген режимде жалғастыра береді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript