#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
548.79
643.02
6.63
Оқиғалар

Атырауда полицейлер жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілерді анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 10:38 Фото: Zakon.kz
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жол сақшылары тәулік бойы қызмет атқарып, үнемі түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеді.

15-30 қыркүйек аралығында өткізіліп жатқан республикалық "Қауіпсіз жол" жедел-профилактикалық іс-шарасы кезінде патрульдік полицейлер мас күйінде көлік жүргізу, жүргізуші куәлігінсіз рөлге отыру, рұқсат етілмеген жерде маневр жасау секілді өрескел құқықбұзушылықтарды анықтап, тиісті шараларды қабылдауда.

Оларға қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 596 және 612-бабына сәйкес хаттама толтырылып, жүргізушілерге көлік құралын қарсы бағытта басқарудың қауіптілігі және жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Құрметті жүргізушілер! Әрбір жол қозғалысына қатысушы – өз өмірі мен өзгенің өміріне жауапты. Жылдамдықты шамадан тыс асырмаңыздар, қауіпсіздік белдігін тағып жүріңіздер, жол ережелерін қатаң сақтаңыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы "Достық – Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты
10:55, Бүгін
Мемлекет басшысы "Достық – Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты
Алматы халықаралық матчқа дайын: жүргізушілерге нені білу маңызды
09:57, Бүгін
Алматы халықаралық матчқа дайын: жүргізушілерге нені білу маңызды
Алматыда көлік құралдарының техникалық байқауына бақылау күшейтіледі
09:27, Бүгін
Алматыда көлік құралдарының техникалық байқауына бақылау күшейтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: