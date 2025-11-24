Қырғызстанда экс-президенттің ұлы билікті құлатуға шақырғаны үшін ұсталды
Ұсталғандар қатарында бұрынғы президент Алмазбек Атамбаевтың ұлы Қадыр Атамбаев және партияның басқа жақтастары бар.
Жергілікті 24.kg басылымының мәліметіне сәйкес, барлық күдіктілер 2026 жылғы 17 қаңтарға дейін уақытша ұстау изоляторына қамалды.
2025 жылғы 22 қарашада Қырғызстан ІІМ мәлімдеме жасап, "ІІМ Жогорку Кенеш сайлауынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастыруға дайындалған деструктивті топтың қызметін тоқтатты. Топ құрамына саясаткерлер, бұрынғы депутаттар, экс-мемлекеттік қызметкерлер және күш құрылымдарының қызметкерлері кірген. Олар тарапкерлерді, соның ішінде қылмыстық топтар мен спорт қауымдастықтарын, провокациялар мен күштік қақтығыстарға тартқан" делінген.
Сурет: mvd.gov.kg
ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, ұсталғандар сайлау нәтижелерін жариялағаннан кейін ел бойынша, соның ішінде Бішкек пен облыстарда, митингілер сериясын ұйымдастыруды жоспарлаған. Олардың жоспарына антиконституциялық үндеулер жасау, әкімшілік ғимараттарды, телеарналарды, күш құрылымдарының нысандарын, қару-жарақты және қамау мекемелерін басып алу мүмкіндігі кірген.
Тінту кезінде қару-жарақ, оқ-дәрі, гранаталар, байланыс құралдары, 150 000 АҚШ доллары көлемінде ақша, тәртіпсіздіктерді қаржыландыру құжаттары, іс-қимыл жоспарлары және есірткі заттары тәркіленген.
Еске салсақ, 2025 жылғы 15 қыркүйекте Алмазбек Атамбаев отбасы мәжбүрлі түрде үйінен шығарылған болатын.