Әлем

Қырғызстанда экс-президенттің ұлы билікті құлатуға шақырғаны үшін ұсталды

Қырғызстанның күш құрылымдары Социал-демократиялық партияның жетекшілерін қазіргі билікті құлатуға шақырды деген айыппен ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 12:02 Сурет: pixabay
Қырғызстанның күш құрылымдары Социал-демократиялық партияның жетекшілерін қазіргі билікті құлатуға шақырды деген айыппен ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсталғандар қатарында бұрынғы президент Алмазбек Атамбаевтың ұлы Қадыр Атамбаев және партияның басқа жақтастары бар.

Жергілікті 24.kg басылымының мәліметіне сәйкес, барлық күдіктілер 2026 жылғы 17 қаңтарға дейін уақытша ұстау изоляторына қамалды.

2025 жылғы 22 қарашада Қырғызстан ІІМ мәлімдеме жасап, "ІІМ Жогорку Кенеш сайлауынан кейін жаппай тәртіпсіздіктер ұйымдастыруға дайындалған деструктивті топтың қызметін тоқтатты. Топ құрамына саясаткерлер, бұрынғы депутаттар, экс-мемлекеттік қызметкерлер және күш құрылымдарының қызметкерлері кірген. Олар тарапкерлерді, соның ішінде қылмыстық топтар мен спорт қауымдастықтарын, провокациялар мен күштік қақтығыстарға тартқан" делінген.

Сурет: mvd.gov.kg

ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, ұсталғандар сайлау нәтижелерін жариялағаннан кейін ел бойынша, соның ішінде Бішкек пен облыстарда, митингілер сериясын ұйымдастыруды жоспарлаған. Олардың жоспарына антиконституциялық үндеулер жасау, әкімшілік ғимараттарды, телеарналарды, күш құрылымдарының нысандарын, қару-жарақты және қамау мекемелерін басып алу мүмкіндігі кірген.

Тінту кезінде қару-жарақ, оқ-дәрі, гранаталар, байланыс құралдары, 150 000 АҚШ доллары көлемінде ақша, тәртіпсіздіктерді қаржыландыру құжаттары, іс-қимыл жоспарлары және есірткі заттары тәркіленген.

Еске салсақ, 2025 жылғы 15 қыркүйекте Алмазбек Атамбаев отбасы мәжбүрлі түрде үйінен шығарылған болатын.

Оқи отырыңыз
Қырғызстанда депутаттардың бірі билікті басып алуға әрекеттену күдігімен ұсталды
12:42, 08 шілде 2024
Қырғызстанда депутаттардың бірі билікті басып алуға әрекеттену күдігімен ұсталды
Сайлауға ЖСДП жетекшісі Асхат Рахымжанов дауыс берді
09:49, 19 наурыз 2023
Сайлауға ЖСДП жетекшісі Асхат Рахымжанов дауыс берді
Қырғызстанда ТМД елдерінің біріндегі лаңкестік шабуылға дайындалған күдікті ұсталды
10:43, 27 шілде 2024
Қырғызстанда ТМД елдерінің біріндегі лаңкестік шабуылға дайындалған күдікті ұсталды
