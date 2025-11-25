#Халық заңгері
Әлем

Италияда жұмыссыз ер адам марқұм анасының мәйітін үйде сақтап, атынан зейнетақы алып отырған

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 09:53 Фото: pexels
Италияда құжаттарды рәсімдеу кезінде жалған бет-бейне жасаған егде жастағы "әйел" ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Corriere басылымының мәліметінше, АХАТ қызметкері күдікті әйел туралы полицияға хабарлаған. Қызметкердің айтуынша, келген әйелдің жасы 85-те болуы мүмкін емес – оның бет әрлеуі, сырғалары мен блузкасы күмән тудырған.

Полиция екі апта бұрын қызметкер түсірген сурет пен оның 10 жыл бұрын берілген жеке куәлігіндегі суретті салыстырып, екі фото бір адамға тиесілі емес екенін анықтаған.

Тексеру барысында белгілі болғандай, әйелдің медбикелік білімі бар жұмыссыз ұлы анасы қайтыс болғаннан кейін бірнеше жыл бойы оның атынан зейнетақы алып отырған. Сонымен қатар ол салық декларацияларына да анасының атынан қол қойып келген. АХАТ қызметкері оны құжаттарды рәсімдеу үшін қайта шақырған кезде, полиция оны сол жерде ұстаған.

Ер адамның үйін тінту кезінде полиция бір бөлмеден оның мумияланған анасын тауып алған.

Бұған дейін Нигерияда қарулы қарақшылар 200-ден астам оқушыны ұрлап әкеткенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
